Бундестаг Германии одобрил новый закон о воинской службе на фоне российской угрозы

$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 6134 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 10187 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 16717 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 30393 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 40747 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 36245 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 60721 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34111 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 56840 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24528 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
88%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 23736 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 28059 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру5 декабря, 04:03 • 23745 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 22557 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго08:47 • 11948 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 4068 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 6134 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 22718 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 60721 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 46212 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 10942 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 21442 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 35349 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 35644 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 80097 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дипломатка
ТикТок

Бундестаг Германии одобрил новый закон о воинской службе на фоне российской угрозы

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Немецкий Бундестаг принял новый закон о воинской службе, который предусматривает двухуровневую систему с добровольной службой и возможным призывом. Это должно увеличить численность Бундесвера, поскольку 18-летние мужчины будут получать повестки о готовности служить.

Бундестаг Германии одобрил новый закон о воинской службе на фоне российской угрозы

Немецкий Бундестаг одобрил новый закон о военной службе. Он имеет целью увеличить численность Бундесвера на фоне напряженных отношений с россией, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

После нескольких месяцев бурных дебатов новый закон был принят. Он вводит двухуровневую систему: более прибыльная добровольная служба имеет целью привлечь молодых рекрутов, но если набор не будет достаточным, законодатели могут активировать призыв на основе потребностей.

18-летние мужчины и женщины получат повестки о готовности служить, хотя отвечать должны только мужчины.

Шаг Германии соответствует общей европейской тенденции, поскольку Франция, Италия и Бельгия расширяют добровольную службу, а страны Северной Европы и Балтии усиливают обязательный призыв в ответ на вероятную российскую агрессию 

- говорится в материале.

Напомним

Бундестаг принял федеральный бюджет Германии на 2026 год, предусмотрев рекордный объем финансовой поддержки для Украины и усиление оборонного потенциала страны. Помощь Украине составит 11,5 млрд евро.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Мобилизация
Война в Украине
Бундестаг
Бундесвер
Reuters
Франция
Бельгия
Италия
Германия
Украина