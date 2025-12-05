Бундестаг Германии одобрил новый закон о воинской службе на фоне российской угрозы

Немецкий Бундестаг одобрил новый закон о военной службе. Он имеет целью увеличить численность Бундесвера на фоне напряженных отношений с россией, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

После нескольких месяцев бурных дебатов новый закон был принят. Он вводит двухуровневую систему: более прибыльная добровольная служба имеет целью привлечь молодых рекрутов, но если набор не будет достаточным, законодатели могут активировать призыв на основе потребностей.

18-летние мужчины и женщины получат повестки о готовности служить, хотя отвечать должны только мужчины.

Шаг Германии соответствует общей европейской тенденции, поскольку Франция, Италия и Бельгия расширяют добровольную службу, а страны Северной Европы и Балтии усиливают обязательный призыв в ответ на вероятную российскую агрессию - говорится в материале.

Напомним

Бундестаг принял федеральный бюджет Германии на 2026 год, предусмотрев рекордный объем финансовой поддержки для Украины и усиление оборонного потенциала страны. Помощь Украине составит 11,5 млрд евро.