Бундесвер звільнив дев’ятьох десантників після скандалу з наркотиками та сексуальними домаганнями
Київ • УНН
Бундесвер звільнив дев'ятьох десантників, ще щодо чотирьох розпочато процедури звільнення, через звинувачення у сексуальних домаганнях, екстремістських поглядах та вживанні наркотиків. Перевірки тривають, 26 осіб вважаються підозрюваними, а 17 солдатів тимчасово відсторонені від служби.
Бундесвер звільнив дев’ятьох військовослужбовців десантних військ, ще щодо чотирьох розпочато процедури звільнення. Про це після засідання комітету Бундестагу з оборони в Берліні повідомив інспектор сухопутних військ Крістіан Фройдінг. Про це повідомляє Bild, пише УНН.
Деталі
Причиною стали звинувачення у сексуальних домаганнях, екстремістських поглядах та вживанні наркотиків. Фройдінг наголосив, що подібні порушення в армії неприпустимі.
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр заявив, що офіцери, які закривають очі на такі інциденти, не можуть залишатися командирами.
Перевірки розпочалися після звернень до колишньої військової уповноваженої Бундестагу Єви Хьогль. Наразі підозрюваними вважаються 26 осіб із 55 перевірених військовослужбовців: вже призначено дисциплінарні стягнення, тривають десятки перевірок, частину справ передано цивільним прокуратурам, 17 солдат тимчасово відсторонені від служби.
Німеччина здійснює історичне переозброєння: Бундестаг схвалює оборонні замовлення на 50 млрд євро17.12.25, 16:05 • 5705 переглядiв