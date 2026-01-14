У п’яти регіонах Німеччини провели рейди в манікюрних салонах - DW
Київ • УНН
Понад 1000 поліцейських провели рейди у п'яти регіонах Німеччини. Викрито схему незаконного ввезення в'єтнамських працівників до манікюрних салонів та ухилення від сплати податків на суму понад 7 мільйонів євро.
Масштабну операцію правоохоронних органів провели через підозри в незаконному ввезенні до країни працівників із В’єтнаму. Надалі мігрантів у обхід закону влаштовували на роботу до манікюрних салонів у Північному Рейні — Вестфалії, Баден-Вюртемберзі, Баварії, Гессені та Нижній Саксонії. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
У межах операції понад 1000 поліцейських провели обшуки у 49 житлових і комерційних приміщеннях. За версією слідства, в центрі схеми перебуває 56-річний чоловік із Дюссельдорфа, який упродовж 16 років володіє мережею манікюрних салонів.
Його підозрюють у незаконному ввезенні іноземних працівників до країни на комерційній та організованій основі, утриманні заробітної плати та ухиленні від сплати податків. Також було заарештовано двох жінок — керівниць манікюрних салонів.
Загальні збитки для податкових надходжень і фондів соціального забезпечення оцінюють більш ніж у сім мільйонів євро. Розслідування щодо 24 інших осіб, підозрюваних у причетності до цієї схеми, триває.
