ukenru
17:38 • 2894 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 6002 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 7656 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 10810 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 12651 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12464 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 13028 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11946 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 17990 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10346 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Публікації
Ексклюзиви
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 18001 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 23637 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 37626 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 51894 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 64689 перегляди
У п’яти регіонах Німеччини провели рейди в манікюрних салонах - DW

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Понад 1000 поліцейських провели рейди у п'яти регіонах Німеччини. Викрито схему незаконного ввезення в'єтнамських працівників до манікюрних салонів та ухилення від сплати податків на суму понад 7 мільйонів євро.

У п’яти регіонах Німеччини провели рейди в манікюрних салонах - DW

Масштабну операцію правоохоронних органів провели через підозри в незаконному ввезенні до країни працівників із В’єтнаму. Надалі мігрантів у обхід закону влаштовували на роботу до манікюрних салонів у Північному Рейні — Вестфалії, Баден-Вюртемберзі, Баварії, Гессені та Нижній Саксонії. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

У межах операції понад 1000 поліцейських провели обшуки у 49 житлових і комерційних приміщеннях. За версією слідства, в центрі схеми перебуває 56-річний чоловік із Дюссельдорфа, який упродовж 16 років володіє мережею манікюрних салонів.

Його підозрюють у незаконному ввезенні іноземних працівників до країни на комерційній та організованій основі, утриманні заробітної плати та ухиленні від сплати податків. Також було заарештовано двох жінок — керівниць манікюрних салонів.

Загальні збитки для податкових надходжень і фондів соціального забезпечення оцінюють більш ніж у сім мільйонів євро. Розслідування щодо 24 інших осіб, підозрюваних у причетності до цієї схеми, триває.

Бундесвер звільнив дев’ятьох десантників після скандалу з наркотиками та сексуальними домаганнями14.01.26, 17:21 • 2650 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Обшук
Північний Рейн-Вестфалія
Гессен
Нижня Саксонія
Німеччина