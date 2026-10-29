В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво

Одна из старейших пивоварен Чехии Velké Březno прекратит производство после почти 273 лет работы на фоне падения спроса на пиво и роста расходов. При этом бренд Březňák сохранят, а его выпуск перенесут на другие заводы концерна Heineken. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

В Чехии прекращает производство одна из старейших пивоварен страны — Velké Březno, расположенная в одноименном населенном пункте на севере страны. Пиво на нынешнем месте предприятия варят с 1753 года, а история пивоварения здесь восходит к 1606 году. Как сообщил представитель Heineken Czech Republic Роберт Кичина изданию Ústecký deník, на протяжении 2026 года производство постепенно сокращали, а теперь оставшиеся мощности окончательно остановят.

При этом марка пива Březňák, которую выпускает предприятие, не исчезнет. Ее производство перенесут на другие заводы концерна Heineken, которому чешская пивоварня принадлежит с 2008 года. На бывшей площадке сохранят подразделения логистики и продаж. Среди причин закрытия производства — снижение потребления пива в Чехии, а также рост цен на энергоносители и сырье.

Схожие проблемы испытывают пивоварни в Германии. В 2025 году потребление пива в стране сократилось почти на 6%, а в 2026 году продажи продолжили падать. На фоне снижения спроса и ценовой конкуренции закрываются предприятия с многолетней историей. Так, пивоварня Eichbaum в Мангейме остановила производство 30 сентября после почти 350 лет работы, а 165-летняя пивоварня Rupp в Нижней Саксонии столкнулась с банкротством.

В Германии сокращается количество пивоварен на фоне снижения потребления пива