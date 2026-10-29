У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво

Одна з найстаріших пивоварень Чехії Velké Březno припинить виробництво після майже 273 років роботи на тлі падіння попиту на пиво та зростання витрат. Водночас бренд Březňák збережуть, а його випуск перенесуть на інші заводи концерну Heineken. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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У Чехії припиняє виробництво одна з найстаріших пивоварень країни — Velké Březno, розташована в однойменному населеному пункті на півночі країни. Пиво на нинішньому місці підприємства варять із 1753 року, а історія пивоваріння тут сягає 1606 року. Як повідомив представник Heineken Czech Republic Роберт Кічина виданню Ústecký deník, протягом 2026 року виробництво поступово скорочували, а тепер потужності, що залишилися, остаточно зупинять.

Водночас марка пива Březňák, яку випускає підприємство, не зникне. Її виробництво перенесуть на інші заводи концерну Heineken, якому чеська пивоварня належить із 2008 року. На колишньому майданчику збережуть підрозділи логістики та продажів. Серед причин закриття виробництва — зниження споживання пива в Чехії, а також зростання цін на енергоносії та сировину.

Схожі проблеми відчувають пивоварні в Німеччині. У 2025 році споживання пива в країні скоротилося майже на 6%, а у 2026 році продажі продовжили падати. На тлі зниження попиту та цінової конкуренції закриваються підприємства з багаторічною історією. Так, пивоварня Eichbaum у Мангеймі зупинила виробництво 30 вересня після майже 350 років роботи, а 165-річна пивоварня Rupp у Нижній Саксонії зіткнулася з банкрутством.

У Німеччині скорочується кількість пивоварень на тлі зниження споживання пива