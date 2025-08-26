Мерц обвиняет путина в "тактике проволочек" на фоне усилий по мирному урегулированию войны россии против Украины - СМИ
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил путина в "стратегии проволочек" в отношении мирного урегулирования войны. Он считает, что президент рф выдвигает неприемлемые условия для встречи с Зеленским.
Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил российского диктатора владимира путина в "стратегии промедления" в отношении усилий по поиску мирного решения агрессивной войны России против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.
Детали
Мерц убежден, что путин считает правильным обусловить встречу между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским предварительными условиями, которые являются "абсолютно неприемлемыми" с точки зрения Украины и ее западных партнеров.
Канцлер добавил, что президент США Дональд Трамп и путин договорились о встрече между главой Кремля и президентом Украины на прошлой неделе. По словам Мерца, они совместно выразили ожидание, что эта встреча состоится "в течение двух недель".
Если этого не произойдет, трехсторонние переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным, предложенные главой Белого дома, будут "следующим логическим шагом".
Дополнение
Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил прогресс урегулирования войны россии против Украины на 2%. Соответствующее заявление Мерц сделал во время выступления в Оснабрюке на съезде отделения Христианско-демократического союза в федеральной земле Нижняя Саксония.
"Да, мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в десять километров и прошли, возможно, первые двести метров, не более. Но в любом случае мы движемся в правильном направлении", - сказал канцлер ФРГ.