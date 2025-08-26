$41.430.15
10:16 • 20503 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 10424 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 16659 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 11917 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 82059 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 46558 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 49521 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 167400 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 93736 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 79980 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Хранитель

Мерц обвиняет путина в "тактике проволочек" на фоне усилий по мирному урегулированию войны россии против Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил путина в "стратегии проволочек" в отношении мирного урегулирования войны. Он считает, что президент рф выдвигает неприемлемые условия для встречи с Зеленским.

Мерц обвиняет путина в "тактике проволочек" на фоне усилий по мирному урегулированию войны россии против Украины - СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил российского диктатора владимира путина в "стратегии промедления" в отношении усилий по поиску мирного решения агрессивной войны России против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Мерц убежден, что путин считает правильным обусловить встречу между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским предварительными условиями, которые являются "абсолютно неприемлемыми" с точки зрения Украины и ее западных партнеров.

Канцлер добавил, что президент США Дональд Трамп и путин договорились о встрече между главой Кремля и президентом Украины на прошлой неделе. По словам Мерца, они совместно выразили ожидание, что эта встреча состоится "в течение двух недель".

Если этого не произойдет, трехсторонние переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным, предложенные главой Белого дома, будут "следующим логическим шагом".

Дополнение

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил прогресс урегулирования войны россии против Украины на 2%. Соответствующее заявление Мерц сделал во время выступления в Оснабрюке на съезде отделения Христианско-демократического союза в федеральной земле Нижняя Саксония.

"Да, мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в десять километров и прошли, возможно, первые двести метров, не более. Но в любом случае мы движемся в правильном направлении", - сказал канцлер ФРГ.

Павел Зинченко

Владимир Путин
Христианско-демократический союз Германии
Нижняя Саксония
Фридрих Мерц
Роберт Хабек
Дональд Трамп
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина