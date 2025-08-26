Мерц звинувачує путіна у "тактиці зволікання" на тлі зусиль мирного врегулювання війни росії проти України - ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив російського диктатора володимира путіна у "стратегії зволікання" щодо зусиль по пошуку мирного рішення для агресивної війни росії проти України. Про це пише УНН з посиланням на Tagesschau.

Деталі

Мерц переконаний, що путін вважає правильним обумовити зустріч між ним та президентом України Володимиром Зеленським попередніми умовами, які є "абсолютно неприйнятними" з точки зору України та її західних партнерів.

Канцлер додав, що президент США Дональд Трамп та путін домовилися про зустріч між очільником кремля та президентом України минулого тижня. За словами Мерца, вони спільно висловили очікування, що ця зустріч відбудеться "протягом двох тижнів".

Якщо цього не станеться, тристоронні переговори між Трампом, Зеленським та путіним, запропоновані очільником Білого дому, будуть "наступним логічним кроком".

Доповнення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив прогрес врегулювання війни росії проти України на 2%. Відповідну заяву Мерц зробив під час виступу в Оснабрюку на з'їзді відділення Християнсько-демократичного союзу у федеральній землі Нижня Саксонія.

"Так, ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми знаходимося на дистанції в десять кілометрів і пройшли, можливо, перші двісті метрів, не більше. Але в будь-якому разі ми рухаємося у правильному напрямку", - сказав канцлер ФРН.