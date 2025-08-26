$41.430.15
20034 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
10064 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
16068 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11600 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 81413 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 46298 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 49370 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 166977 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 93662 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 79948 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Мерц звинувачує путіна у "тактиці зволікання" на тлі зусиль мирного врегулювання війни росії проти України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив путіна у "стратегії зволікання" щодо мирного врегулювання війни. Він вважає, що президент рф висуває неприйнятні умови для зустрічі із Зеленським.

Мерц звинувачує путіна у "тактиці зволікання" на тлі зусиль мирного врегулювання війни росії проти України - ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив російського диктатора володимира путіна у "стратегії зволікання" щодо зусиль по пошуку мирного рішення для агресивної війни росії проти України. Про це пише УНН з посиланням на Tagesschau.

Деталі

Мерц переконаний, що путін вважає правильним обумовити зустріч між ним та президентом України Володимиром Зеленським попередніми умовами, які є "абсолютно неприйнятними" з точки зору України та її західних партнерів.

Канцлер додав, що президент США Дональд Трамп та путін домовилися про зустріч між очільником кремля та президентом України минулого тижня. За словами Мерца, вони спільно висловили очікування, що ця зустріч відбудеться "протягом двох тижнів".

Якщо цього не станеться, тристоронні переговори між Трампом, Зеленським та путіним, запропоновані очільником Білого дому, будуть "наступним логічним кроком".

Доповнення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив прогрес врегулювання війни росії проти України на 2%. Відповідну заяву Мерц зробив під час виступу в Оснабрюку на з'їзді відділення Християнсько-демократичного союзу у федеральній землі Нижня Саксонія.

"Так, ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми знаходимося на дистанції в десять кілометрів і пройшли, можливо, перші двісті метрів, не більше. Але в будь-якому разі ми рухаємося у правильному напрямку", - сказав канцлер ФРН.

Павло Зінченко

Володимир Путін
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Нижня Саксонія
Фрідріх Мерц
Роберт Габек
Дональд Трамп
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна