Канцлер Німеччини оцінив прогрес врегулювання по Україні у 2%

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив прогрес мирного врегулювання по Україні у 2%. Він наголосив, що Німеччина та ЄС докладають значних дипломатичних зусиль.

Канцлер Німеччини оцінив прогрес врегулювання по Україні у 2%

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив прогрес врегулювання по Україні на 2%. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

Деталі

Цю заяву Мерц зробив під час виступу в Оснабрюку на з'їзді відділення Християнсько-демократичного союзу у федеральній землі Нижня Саксонія.

Так, ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми знаходимося на дистанції в десять кілометрів і пройшли, можливо, перші двісті метрів, не більше. Але в будь-якому разі ми рухаємося у правильному напрямку

=- сказав канцлер ФРН.

Водночас, за його словами, "великих дипломатичних зусиль, ніж останні три тижні" влада Німеччини та ЄС ще не робила".

Нехай сьогодні ніхто більше не каже, що ми обговорюємо лише постачання зброї

- зазначив він.

При цьому він додав, що, враховуючи заяви російського диктатора володимира путіна, "кожному має бути ясно, наскільки складним буде завдання" щодо врегулювання протягом найближчих тижнів або навіть місяців. Мерц закликав не відмовлятися від цієї мети та продовжувати добиватися миру в Україні.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав зустріч у Вашингтоні з Трампом, Зеленським та європейськими партнерами "гарною". Він наголосив на необхідності тиску на росію та укладення перемир'я перед подальшими переговорами.

Зустріч між Зеленським і путіним має відбутися протягом наступних двох тижнів - Мерц після переговорів у Білому домі19.08.25, 02:52 • 5792 перегляди

