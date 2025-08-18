$41.340.11
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 12979 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 16074 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 13263 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38 • 24688 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 67825 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 45161 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 68624 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 45711 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 127176 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
"Наступні кроки будуть складнішими": Мерц прокоментував зустріч у Білому домі

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав зустріч у Вашингтоні з Трампом, Зеленським та європейськими партнерами "гарною". Він наголосив на необхідності тиску на росію та укладення перемир'я перед подальшими переговорами.

"Наступні кроки будуть складнішими": Мерц прокоментував зустріч у Білому домі

Канцлер Німеччини вважає успішною сьогоднішню зустріч у Білому домі. Про це він написав у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

За його словами, сьогодні у Вашингтоні "відбулася гарна зустріч з президентом Трампом, президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами".

Але наступні кроки будуть складнішими. Ми повинні чинити тиск на росію

- зазначив Мерц.

Він додав, що "перед подальшими переговорами має бути укладено припинення вогню".

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі у Білому домі закликав Трампа тиснути на володимира путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі яка може відбутися за участі Зеленського та путіна.

Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною18.08.25, 22:57 • 2374 перегляди

Вадим Хлюдзинський

