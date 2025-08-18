"Наступні кроки будуть складнішими": Мерц прокоментував зустріч у Білому домі
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав зустріч у Вашингтоні з Трампом, Зеленським та європейськими партнерами "гарною". Він наголосив на необхідності тиску на росію та укладення перемир'я перед подальшими переговорами.
Канцлер Німеччини вважає успішною сьогоднішню зустріч у Білому домі. Про це він написав у соцмережі Х, інформує УНН.
Деталі
За його словами, сьогодні у Вашингтоні "відбулася гарна зустріч з президентом Трампом, президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами".
Але наступні кроки будуть складнішими. Ми повинні чинити тиск на росію
Він додав, що "перед подальшими переговорами має бути укладено припинення вогню".
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі у Білому домі закликав Трампа тиснути на володимира путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі яка може відбутися за участі Зеленського та путіна.
