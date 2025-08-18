"Наступні кроки будуть складнішими": Мерц прокоментував зустріч у Білому домі

Канцлер Німеччини вважає успішною сьогоднішню зустріч у Білому домі. Про це він написав у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

За його словами, сьогодні у Вашингтоні "відбулася гарна зустріч з президентом Трампом, президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами".

Але наступні кроки будуть складнішими. Ми повинні чинити тиск на росію - зазначив Мерц.

Він додав, що "перед подальшими переговорами має бути укладено припинення вогню".

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі у Білому домі закликав Трампа тиснути на володимира путіна для того, щоб перемир'я було вже починаючи з наступної тристоронньої зустрічі яка може відбутися за участі Зеленського та путіна.

