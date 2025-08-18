$41.340.11
19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34 • 13188 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 16252 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 13391 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 24859 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 68363 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 45403 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 69109 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 45920 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 127556 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
"Следующие шаги будут сложнее": Мерц прокомментировал встречу в Белом доме

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал встречу в Вашингтоне с Трампом, Зеленским и европейскими партнерами "хорошей". Он подчеркнул необходимость давления на Россию и заключения перемирия перед дальнейшими переговорами.

"Следующие шаги будут сложнее": Мерц прокомментировал встречу в Белом доме

Канцлер Германии считает сегодняшнюю встречу в Белом доме успешной. Об этом он написал в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По его словам, сегодня в Вашингтоне "состоялась хорошая встреча с президентом Трампом, президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами".

Но следующие шаги будут сложнее. Мы должны оказывать давление на Россию

- отметил Мерц.

Он добавил, что "перед дальнейшими переговорами должно быть заключено прекращение огня".

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Белом доме призвал Трампа давить на Владимира Путина для того, чтобы перемирие было уже начиная со следующей трехсторонней встречи, которая может состояться с участием Зеленского и Путина.

Вадим Хлюдзинский

