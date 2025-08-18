"Следующие шаги будут сложнее": Мерц прокомментировал встречу в Белом доме
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал встречу в Вашингтоне с Трампом, Зеленским и европейскими партнерами "хорошей". Он подчеркнул необходимость давления на Россию и заключения перемирия перед дальнейшими переговорами.
Канцлер Германии считает сегодняшнюю встречу в Белом доме успешной. Об этом он написал в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
По его словам, сегодня в Вашингтоне "состоялась хорошая встреча с президентом Трампом, президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами".
Но следующие шаги будут сложнее. Мы должны оказывать давление на Россию
Он добавил, что "перед дальнейшими переговорами должно быть заключено прекращение огня".
Напомним
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Белом доме призвал Трампа давить на Владимира Путина для того, чтобы перемирие было уже начиная со следующей трехсторонней встречи, которая может состояться с участием Зеленского и Путина.
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной18.08.25, 22:57 • 2654 просмотра