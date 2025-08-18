"Следующие шаги будут сложнее": Мерц прокомментировал встречу в Белом доме

Канцлер Германии считает сегодняшнюю встречу в Белом доме успешной. Об этом он написал в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По его словам, сегодня в Вашингтоне "состоялась хорошая встреча с президентом Трампом, президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами".

Но следующие шаги будут сложнее. Мы должны оказывать давление на Россию - отметил Мерц.

Он добавил, что "перед дальнейшими переговорами должно быть заключено прекращение огня".

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Белом доме призвал Трампа давить на Владимира Путина для того, чтобы перемирие было уже начиная со следующей трехсторонней встречи, которая может состояться с участием Зеленского и Путина.

Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной