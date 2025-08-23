Канцлер Германии оценил прогресс урегулирования по Украине в 2%

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил прогресс урегулирования по Украине на 2%. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Детали

Это заявление Мерц сделал во время выступления в Оснабрюке на съезде отделения Христианско-демократического союза в федеральной земле Нижняя Саксония.

Да, мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в десять километров и прошли, возможно, первые двести метров, не более. Но в любом случае мы движемся в правильном направлении =- сказал канцлер ФРГ.

В то же время, по его словам, "больших дипломатических усилий, чем последние три недели" власти Германии и ЕС еще не предпринимали".

Пусть сегодня никто больше не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия - отметил он.

При этом он добавил, что, учитывая заявления российского диктатора владимира путина, "каждому должно быть ясно, насколько сложной будет задача" по урегулированию в течение ближайших недель или даже месяцев. Мерц призвал не отказываться от этой цели и продолжать добиваться мира в Украине.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал встречу в Вашингтоне с Трампом, Зеленским и европейскими партнерами "хорошей". Он отметил необходимость давления на россию и заключения перемирия перед дальнейшими переговорами.

Встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение следующих двух недель - Мерц после переговоров в Белом доме