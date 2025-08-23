$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 28792 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 42341 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31463 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25483 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24920 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14032 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Канцлер Германии оценил прогресс урегулирования по Украине в 2%

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил прогресс мирного урегулирования по Украине в 2%. Он подчеркнул, что Германия и ЕС прилагают значительные дипломатические усилия.

Канцлер Германии оценил прогресс урегулирования по Украине в 2%

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил прогресс урегулирования по Украине на 2%. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Детали

Это заявление Мерц сделал во время выступления в Оснабрюке на съезде отделения Христианско-демократического союза в федеральной земле Нижняя Саксония.

Да, мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в десять километров и прошли, возможно, первые двести метров, не более. Но в любом случае мы движемся в правильном направлении

=- сказал канцлер ФРГ.

В то же время, по его словам, "больших дипломатических усилий, чем последние три недели" власти Германии и ЕС еще не предпринимали".

Пусть сегодня никто больше не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия

- отметил он.

При этом он добавил, что, учитывая заявления российского диктатора владимира путина, "каждому должно быть ясно, насколько сложной будет задача" по урегулированию в течение ближайших недель или даже месяцев. Мерц призвал не отказываться от этой цели и продолжать добиваться мира в Украине.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал встречу в Вашингтоне с Трампом, Зеленским и европейскими партнерами "хорошей". Он отметил необходимость давления на россию и заключения перемирия перед дальнейшими переговорами.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Вашингтон
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Германия
Владимир Зеленский
Украина