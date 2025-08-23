Канцлер Германии оценил прогресс урегулирования по Украине в 2%
Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил прогресс мирного урегулирования по Украине в 2%. Он подчеркнул, что Германия и ЕС прилагают значительные дипломатические усилия.
Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил прогресс урегулирования по Украине на 2%. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
Это заявление Мерц сделал во время выступления в Оснабрюке на съезде отделения Христианско-демократического союза в федеральной земле Нижняя Саксония.
Да, мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в десять километров и прошли, возможно, первые двести метров, не более. Но в любом случае мы движемся в правильном направлении
В то же время, по его словам, "больших дипломатических усилий, чем последние три недели" власти Германии и ЕС еще не предпринимали".
Пусть сегодня никто больше не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия
При этом он добавил, что, учитывая заявления российского диктатора владимира путина, "каждому должно быть ясно, насколько сложной будет задача" по урегулированию в течение ближайших недель или даже месяцев. Мерц призвал не отказываться от этой цели и продолжать добиваться мира в Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал встречу в Вашингтоне с Трампом, Зеленским и европейскими партнерами "хорошей". Он отметил необходимость давления на россию и заключения перемирия перед дальнейшими переговорами.
