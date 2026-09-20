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На выборах в двух землях Германии лидируют АдН и «Левые» — Spiegel

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

В Мекленбурге — Передней Померании лидирует АдН с 37%, а в Берлине — «Левые» с 24,5%, свидетельствуют экзитполы.

На выборах в двух землях Германии лидируют АдН и «Левые» — Spiegel

На выборах в двух землях Германии лидируют «Альтернатива для Германии» и «Левые». Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на экзитполы, передает УНН.

Детали

Согласно данным экзитпола, в Мекленбурге — Передней Померании «Альтернатива для Германии» получает 37% голосов. «Социал-демократическая партия Германии» набирает 35,5%.

Далее идут «Левые» (7,5%). «Зеленые» и «Христианско-демократический союз» получают по 5,5%.

В то же время в Берлине больше всего голосов получают «Левые» — 24,5%. Следом идут «ХДС» (20%), «АдН» (16%), «Зеленые» (15%) и «СДПГ» (12%.).

Напомним

Христианско-демократический союз (ХДС) остался самой сильной политической силой на уровне районов в северо-западной земле Нижняя Саксония после проведения там местных выборов.

Евгений Устименко

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Социал-демократическая партия Германии
Нижняя Саксония
Германия
Берлин