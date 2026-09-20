На выборах в двух землях Германии лидируют АдН и «Левые» — Spiegel
Киев • УНН
В Мекленбурге — Передней Померании лидирует АдН с 37%, а в Берлине — «Левые» с 24,5%, свидетельствуют экзитполы.
На выборах в двух землях Германии лидируют «Альтернатива для Германии» и «Левые». Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на экзитполы, передает УНН.
Детали
Согласно данным экзитпола, в Мекленбурге — Передней Померании «Альтернатива для Германии» получает 37% голосов. «Социал-демократическая партия Германии» набирает 35,5%.
Далее идут «Левые» (7,5%). «Зеленые» и «Христианско-демократический союз» получают по 5,5%.
В то же время в Берлине больше всего голосов получают «Левые» — 24,5%. Следом идут «ХДС» (20%), «АдН» (16%), «Зеленые» (15%) и «СДПГ» (12%.).
Напомним
Христианско-демократический союз (ХДС) остался самой сильной политической силой на уровне районов в северо-западной земле Нижняя Саксония после проведения там местных выборов.