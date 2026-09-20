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На виборах у двох землях Німеччини лідирують АдН і "Ліві" - Spiegel

Київ • УНН

 • 600 перегляди

У Мекленбурзі-Передній Померанії лідирує АдН із 37%, а в Берліні - "Ліві" з 24,5%, свідчать екзитполи.

На виборах у двох землях Німеччини лідирують АдН і "Ліві" - Spiegel

На виборах у двох землях Німеччини лідирують "Альтернатива для Німеччини" і "Ліві". Про це повідомляє Spiegel із посиланням на екзитполи, передає УНН.

Деталі

Відповідно до даних екзитполу, у Мекленбурзі-Передній Померанії "Альтернатива для Німеччини" отримує 37% голосів. "Соціал-демократична партія Німеччини" набирає 35,5%.

Далі йдуть "Ліві" (7,5%). "Зелені" та "Християнсько-демократичний союз" отримують по 5,5%.

Водночас у Берліні найбільше голосів отримують "Ліві" 24,5%. Слідом йдуть "ХДС"(20%), "АдН" (16%), "Зелені" (15%) і "СДПН" (12%.).

Нагадаємо

Християнсько-демократичний союз (ХДС) залишився найсильнішою політичною силою на рівні районів у північно-західній землі Нижня Саксонія після проведення там місцевих виборів.

Євген Устименко

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Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
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