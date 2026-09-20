На виборах у двох землях Німеччини лідирують АдН і "Ліві" - Spiegel
Київ • УНН
У Мекленбурзі-Передній Померанії лідирує АдН із 37%, а в Берліні - "Ліві" з 24,5%, свідчать екзитполи.
На виборах у двох землях Німеччини лідирують "Альтернатива для Німеччини" і "Ліві". Про це повідомляє Spiegel із посиланням на екзитполи, передає УНН.
Деталі
Відповідно до даних екзитполу, у Мекленбурзі-Передній Померанії "Альтернатива для Німеччини" отримує 37% голосів. "Соціал-демократична партія Німеччини" набирає 35,5%.
Далі йдуть "Ліві" (7,5%). "Зелені" та "Християнсько-демократичний союз" отримують по 5,5%.
Водночас у Берліні найбільше голосів отримують "Ліві" 24,5%. Слідом йдуть "ХДС"(20%), "АдН" (16%), "Зелені" (15%) і "СДПН" (12%.).
Нагадаємо
Християнсько-демократичний союз (ХДС) залишився найсильнішою політичною силою на рівні районів у північно-західній землі Нижня Саксонія після проведення там місцевих виборів.