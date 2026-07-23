Германия одобрила связанный с "росатомом" ядерный проект, несмотря на риски для безопасности - Politico

Власти немецкой федеральной земли Нижняя Саксония разрешили реализацию ядерного проекта, связанного с российской государственной корпорацией "Росатом", несмотря на предыдущие предостережения о возможных шпионских и безопасностных рисках. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Завод будет работать с российскими технологиями

Речь идет о разрешении французской компании Framatome производить на заводе в городе Линген топливные сборки и топливные стержни российской конструкции. Проект будет реализовываться с использованием ключевых компонентов, которые будет поставлять компания TVEL - дочернее предприятие подконтрольного кремлю "росатома".

Как отмечает издание, именно обновленная оценка безопасности, подготовленная федеральным правительством Германии, стала одним из решающих факторов для согласования проекта.

Какие ограничения ввели из-за участия россии

В то же время разрешение предусматривает ряд жестких ограничений. Работникам "росатома" и TVEL запрещено посещать предприятие, за исключением отдельных случаев, когда они будут находиться под контролем немецкого ядерного регулятора. Кроме того, оборудование будет проходить дополнительные проверки, а сотрудники Framatome должны соблюдать специальные правила взаимодействия с представителями российских компаний для предотвращения шпионажа, диверсий и попыток вербовки.

В Германии раскритиковали решение

Несмотря на выданное разрешение, министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер заявил, что считает решение федерального правительства и новую оценку безопасности "принципиально неправильными". По его словам, однако, земельные власти были вынуждены действовать в соответствии с действующим законодательством.

В то же время в федеральном Министерстве окружающей среды заявили, что окончательное решение принимали власти Нижней Саксонии, хотя именно министерство с 2022 года участвовало в рассмотрении проекта и согласовало финальное решение.

Критически отреагировали на разрешение и в немецком парламенте. Эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер призвал отменить выданное разрешение.

Это решение создает угрозу безопасности и должно быть отменено - заявил Кизеветтер.

Он добавил, что одобрение проекта в Лингене "можно расценивать либо как успешную российскую операцию влияния, либо как непонятное проявление безответственности".

Почему решение вызвало резонанс

Как отмечает Politico, решение принято на фоне стремления Европейского Союза одновременно сократить зависимость от ископаемого топлива и отказаться от российских энергоносителей после полномасштабного вторжения россии в Украину. Несмотря на курс на энергетическую независимость от Москвы, новый проект предусматривает использование российских ядерных технологий, что и стало предметом острой критики со стороны части немецких политиков и экспертов по безопасности.

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