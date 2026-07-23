Германия одобрила связанный с "росатомом" ядерный проект, несмотря на риски для безопасности - Politico

$44.770.0251.070.03
ukenru
07:28 • 646 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
05:23 • 7130 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 15767 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 30872 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 62726 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 40371 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 61992 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 11:03 • 33618 просмотра
Бензин по 93 гривны за литр - эксперт объяснил, когда может вырасти стоимость топлива в Украине
22 июля, 10:44 • 27093 просмотра
Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ
22 июля, 09:50 • 21656 просмотра
Зеленский определил, кто возглавит Генштаб и что будет с Сырским
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
61%
745мм
Популярные новости
Украина готова к системному сотрудничеству с Вашингтоном в сфере обороны - Буданов после встречи с послом США при НАТОPhoto22 июля, 22:37 • 11602 просмотра
Россия может помогать Ирану в ударах по объектам ЦРУ - Reuters22 июля, 23:13 • 9794 просмотра
Оккупационным чиновникам на ВОТ начали выдавать военные бронежилеты - ЦНС22 июля, 23:46 • 13957 просмотра
РФ возвращает Крым в прошлое: в оккупированных городах устанавливают таксофоны - ЦПД23 июля, 00:58 • 6296 просмотра
ЕС готовится утвердить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT05:54 • 10257 просмотра
публикации
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 62726 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 61992 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 44116 просмотра
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 53962 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 63362 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Татьяна Бережная
Павел Залевский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Польша
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 58435 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 49191 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 60097 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 64429 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 90177 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Микоян МиГ-29
Financial Times
9К720 Искандер

Германия одобрила связанный с "росатомом" ядерный проект, несмотря на риски для безопасности - Politico

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Власти Нижней Саксонии разрешили Framatome производить топливные сборки с компонентами российского "росатома". Разрешение предусматривает жёсткие ограничения для предотвращения шпионажа, но вызвало критику политиков.

Германия одобрила связанный с "росатомом" ядерный проект, несмотря на риски для безопасности - Politico

Власти немецкой федеральной земли Нижняя Саксония разрешили реализацию ядерного проекта, связанного с российской государственной корпорацией "Росатом", несмотря на предыдущие предостережения о возможных шпионских и безопасностных рисках. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Завод будет работать с российскими технологиями

Речь идет о разрешении французской компании Framatome производить на заводе в городе Линген топливные сборки и топливные стержни российской конструкции. Проект будет реализовываться с использованием ключевых компонентов, которые будет поставлять компания TVEL - дочернее предприятие подконтрольного кремлю "росатома".

Как отмечает издание, именно обновленная оценка безопасности, подготовленная федеральным правительством Германии, стала одним из решающих факторов для согласования проекта.

Какие ограничения ввели из-за участия россии

В то же время разрешение предусматривает ряд жестких ограничений. Работникам "росатома" и TVEL запрещено посещать предприятие, за исключением отдельных случаев, когда они будут находиться под контролем немецкого ядерного регулятора. Кроме того, оборудование будет проходить дополнительные проверки, а сотрудники Framatome должны соблюдать специальные правила взаимодействия с представителями российских компаний для предотвращения шпионажа, диверсий и попыток вербовки.

В Германии раскритиковали решение

Несмотря на выданное разрешение, министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер заявил, что считает решение федерального правительства и новую оценку безопасности "принципиально неправильными". По его словам, однако, земельные власти были вынуждены действовать в соответствии с действующим законодательством.

В то же время в федеральном Министерстве окружающей среды заявили, что окончательное решение принимали власти Нижней Саксонии, хотя именно министерство с 2022 года участвовало в рассмотрении проекта и согласовало финальное решение.

Критически отреагировали на разрешение и в немецком парламенте. Эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер призвал отменить выданное разрешение.

Это решение создает угрозу безопасности и должно быть отменено

- заявил Кизеветтер.

Он добавил, что одобрение проекта в Лингене "можно расценивать либо как успешную российскую операцию влияния, либо как непонятное проявление безответственности".

Почему решение вызвало резонанс

Как отмечает Politico, решение принято на фоне стремления Европейского Союза одновременно сократить зависимость от ископаемого топлива и отказаться от российских энергоносителей после полномасштабного вторжения россии в Украину. Несмотря на курс на энергетическую независимость от Москвы, новый проект предусматривает использование российских ядерных технологий, что и стало предметом острой критики со стороны части немецких политиков и экспертов по безопасности.

рф использует ЗАЭС для ядерного шантажа и информационных манипуляций - Энергоатом17.07.2026, 17:07 • 3125 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Санкции
Война в Украине
Христианско-демократический союз Германии
Нижняя Саксония
Европейский Союз
Германия
Украина