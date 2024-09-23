В Германии 19-летний парень угнал пассажирский автобус и протаранил более 20 автомобилей
Киев • УНН
В Германии молодой человек попытался угнать пассажирский автобус, но потерял управление и повредил более 20 припаркованных автомобилей. Угонщик объяснил, что просто хотел покататься на автобусе.
На севере Германии молодой парень повредил более 20 припаркованных автомобилей во время попытки угона пассажирского автобуса. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bild.
Детали
В воскресенье поблизости от города Итцехо, расположенный на севере Германии в земле Шлезвиг-Гольдштейн, 19-летний местный житель хотел угнать в припаркованный у депо пассажирский автобус. Однако сразу после того, как автобус тронулся, молодой человек потерял контроль над управлением и врезался в стоявшие рядом автомобили.
Всего нарушитель повредил более 20 машин и окончательно застрял на парковке городского суда. По предварительной информации, никто не пострадал. Угонщик рассказал полицейским, что хотел покататься на автобусе и попросил не квалифицировать его действия как попытку украсть городской общественный транспорт.
Добавим
В прошлом месяце в Бремене 15-летний подросток представился начальнику автопарка стажером из транспортной компании, а вскоре сел за руль автобуса и даже забрал пассажиров. Вскоре после этого школьника задержали, однако через несколько дней он повторил попытку сесть за руль автобуса в Нижней Саксонии. По словам полицейских, таким образом подросток хотел "реализовать свой энтузиазм в отношении транспортных средств".
Напомним
В Дортмунде 13-летний подросток нанес ножевые ранения 15-летнему украинцу. Полиция отвергает версию политической или этнической мотивации нападения, уголовное производство не открыто из-за возраста нападавшего.
В Грузии пьяный мужчина угнал автобус с пассажирами. В 20 метрах его задержала полиция17.12.2022, 14:57 • 517017 просмотров