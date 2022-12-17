В Грузии пьяный мужчина угнал автобус с пассажирами. В 20 метрах его задержала полиция

Детали

Инцидент произошел в Кутаиси. Сев за руль, мужчина успел проехать около 20 метров и был задержан полицией. Собутильник-напарник позже также был задержан «по горячим следам».

Назначенный казначейский адвокат уже заявил, что подобного дела в его практике не было, и что его подзащитный «страшен пьяница, но не грабитель».

Однако задержанным грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Через несколько часов история обросла легендами и версиями. Например, в Кутаиси уже рассказывают: якобы угонщик говорил, что везет всех к себе домой на продолжение банкета, и отказы не принимаются.