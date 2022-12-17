В Грузии пьяный мужчина угнал автобус с пассажирами. В 20 метрах его задержала полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Грузии находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина попытался угнать рейсовый автобус с пассажирами, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Инцидент произошел в Кутаиси. Сев за руль, мужчина успел проехать около 20 метров и был задержан полицией. Собутильник-напарник позже также был задержан «по горячим следам».
Назначенный казначейский адвокат уже заявил, что подобного дела в его практике не было, и что его подзащитный «страшен пьяница, но не грабитель».
Однако задержанным грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
Через несколько часов история обросла легендами и версиями. Например, в Кутаиси уже рассказывают: якобы угонщик говорил, что везет всех к себе домой на продолжение банкета, и отказы не принимаются.