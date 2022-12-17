У Грузії п'яний чоловік викрав автобус із пасажирами. За 20 метрів його затримала поліція

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Інцидент стався у Кутаїсі. Сівши за кермо, він встиг проїхати близько 20 метрів і був затриманий поліцією. Собутильник-напарник пізніше також був затриманий «за гарячими слідами».

Призначений казначейський адвокат уже заявив, що подібної справи у його практиці не було, і що його підзахисний «страшний п'яниця, але не грабіжник».

Проте затриманим загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.

За кілька годин історія обросла легендами та версіями. Наприклад, у Кутаїсі вже розповідають: нібито викрадач казав, що везе всіх до себе додому на продовження банкету, і відмови не приймаються.