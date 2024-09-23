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У Німеччині 19-річний хлопець викрав пасажирський автобус і протаранив понад 20 автомобілів

У Німеччині 19-річний хлопець викрав пасажирський автобус і протаранив понад 20 автомобілів

Київ • УНН

 • 14966 перегляди

У Німеччині молодий чоловік спробував викрасти пасажирський автобус, але втратив керування і пошкодив понад 20 припаркованих автомобілів. Викрадач пояснив, що просто хотів покататися на автобусі.

На півночі Німеччини молодий хлопець пошкодив понад 20 припаркованих автомобілів під час спроби викрадення пасажирського автобуса. Про це УНН пише з посиланням на Bild.

Деталі

У неділю поблизу міста Ітцехо, розташованого на півночі Німеччини в землі Шлезвіг-Гольдштейн, 19-річний місцевий житель хотів викрасти в припаркований біля депо пасажирський автобус. Однак одразу після того, як автобус рушив, молодий чоловік втратив контроль над керуванням і врізався в автомобілі, що стояли поруч.

Загалом порушник пошкодив понад 20 машин і остаточно застряг на парковці міського суду. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Викрадач розповів поліцейським, що хотів покататися на автобусі і попросив не кваліфікувати його дії як спробу вкрасти міський громадський транспорт.

Додамо

Минулого місяця в Бремені 15-річний підліток відрекомендувався начальнику автопарку стажистом із транспортної компанії, а незабаром сів за кермо автобуса і навіть забрав пасажирів. Невдовзі після цього школяра затримали, проте за кілька днів він повторив спробу сісти за кермо автобуса в Нижній Саксонії. За словами поліцейських, таким чином підліток хотів "реалізувати свій ентузіазм щодо транспортних засобів". 

Нагадаємо

У Дортмунді 13-річний підліток завдав ножові поранення 15-річному українцю. Поліція відкидає версію політичної або етнічної мотивації нападу, кримінальне провадження не відкрито через вік нападника.

У Грузії п'яний чоловік викрав автобус із пасажирами. За 20 метрів його затримала поліція17.12.2022, 14:57 • 517020 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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