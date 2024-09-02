Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело

По результатам расследования нападения на 15-летнего украинца в Германии правоохранители исходят из того, что ножевые ранения подростку были нанесены 13-летним лицом. В связи с этим уголовное производство против ребенка не было открыто. Полиция отвергает версию, что нападение было политически мотивированным или произошло на этнической почве. Об этом журналисту УНН сообщили в МИД Украины в ответ на запрос.

В МИД напомнили, что по имеющейся информации, вечером 19 мая в городе Дортмунд несовершеннолетний гражданин Украины вместе с двумя друзьями вступил в разговор с двумя девушками и группой молодых людей. Впоследствии между ними произошла драка, в результате которой 15-летний подросток получил ножевое ранение.

По информации, полученной от прокуратуры города Дортмунд, по результатам расследования правоохранители исходят из того, что ножевые ранения 15-летнему украинцу были нанесены 13-летним лицом. В связи с этим уголовное производство против ребенка не было открыто. Полиция отвергает версию, что нападение было политически мотивированным или произошло на этнической почве - говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что по данным Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе - учреждения, которое осуществляет консульское сопровождение дела, 15-летний пострадавший был выписан из медицинского учреждения после лечения.

Контекст

В мае этого года сообщалось, что на западе Германии, в городе Дортмунд 15-летний украинский беженец получил ножевое ранение во время драки.

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