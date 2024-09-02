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Ножове поранення 15-річного українця в Німеччині: в МЗС пояснили, чому не відкрито кримінальну справу 

Ножове поранення 15-річного українця в Німеччині: в МЗС пояснили, чому не відкрито кримінальну справу 

Київ • УНН

 • 79628 перегляди

У Дортмунді 13-річна особа нанесла ножові поранення 15-річному українцю. Поліція відкидає версію політичної чи етнічної мотивації нападу, кримінальне провадження не відкрито через вік нападника.

За результатами розслідування нападу на 15-річного українця в Німеччині правоохоронці виходять з того, що ножові поранення підлітку були нанесені 13-річною особою. У зв’язку з цим кримінальне провадження проти дитини не було відкрито. Поліція відкидає версію, що напад був політично вмотивованим чи стався на етнічному підґрунті. Про це журналісту УНН повідомили в МЗС України у відповідь на запит.

В МЗС нагадали, що за наявною інформацією, ввечері 19 травня в місті Дортмунд неповнолітній громадянин України разом з двома друзями вступив в розмову з двома дівчатами та групою молодих людей. Згодом між ними сталася бійка, внаслідок якої 15-річний підліток отримав ножове поранення.

За інформацією, отриманою від прокуратури міста Дортмунд, за результатами розслідування правоохоронці виходять з того, що ножові поранення 15-річному українцю були нанесені 13-річною особою. У зв’язку з цим кримінальне провадження проти дитини не було відкрито. Поліція відкидає версію, що напад був політично вмотивованим чи стався на етнічному підґрунті

- йдеться у відповіді на запит.

Також зазначається, що за даними Генерального консульства України в Дюссельдорфі – установи, яка здійснює консульський супровід справи, 15-річного постраждалого було виписано з медичного закладу після лікування.

Контекст

У травні цього року повідомлялося, що на заході Німеччині, у місті Дортмунд 15-річний український біженець отримав ножове поранення під час бійки.

У Німеччині затримали вбивцю 17-річного українського баскетболіста12.02.24, 12:01 • 32071 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НПНаші за кордоном

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