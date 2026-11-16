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Американський бомбардувальник шостого покоління B-21 Raider вперше випробував озброєння

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Новітній американський бомбардувальник B-21 Raider уперше скинув неядерний боєприпас на базі Едвардс. Тип зброї не розкрили.

Американський бомбардувальник шостого покоління B-21 Raider вперше випробував озброєння

Новітній американський стелс-бомбардувальник B-21 Raider вперше провів випробування зі скиданням боєприпасу. Військові США підтвердили перехід літака до нового етапу випробувань, однак тип використаного озброєння залишили в таємниці. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на Повітряні сили США та компанію Northrop Grumman, пише УНН.

Деталі

Випробування відбулися на авіабазі Едвардс у Каліфорнії. Відомо, що бомбардувальник скинув звичайний, тобто неядерний, боєприпас. Його назву, характеристики та результати випробування американські військові не розкрили.

Начальник штабу Повітряних сил США генерал Кен Вілсбах заявив, що випробування підтверджує успішний розвиток програми B-21 Raider.

Що відомо про можливості B-21 Raider

Підготовка до випробувань включала тисячі годин комп'ютерного моделювання із застосуванням цифрового двійника літака. Це дозволило заздалегідь розрахувати траєкторію польоту боєприпасу та пришвидшити інтеграцію озброєння.

B-21 Raider розробляють для завдання ударів на великих відстанях, зокрема в умовах потужної протиповітряної оборони противника. Його створення має особливе значення для США в контексті можливого протистояння з Китаєм.

У перспективі бомбардувальник може нести широкий спектр озброєння, включно з ядерними боєприпасами, протибункерними бомбами та різними типами ракет.

США залучили музейний експонат для нарощування виробництва ракет Tomahawk до 1000 на рік15.11.26, 03:38 • 10054 перегляди

Степан Гафтко

СвітТехнології
Ядерна зброя
Техніка
Northrop Grumman
Northrop Grumman B-21 Raider
Каліфорнія
Китай
Сполучені Штати Америки