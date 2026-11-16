Американский бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider впервые испытал вооружение

Новейший американский стелс-бомбардировщик B-21 Raider впервые провёл испытания со сбросом боеприпаса. Военные США подтвердили переход самолёта к новому этапу испытаний, однако тип использованного вооружения оставили в тайне. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Военно-воздушные силы США и компанию Northrop Grumman, пишет УНН.

Детали

Испытания состоялись на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Известно, что бомбардировщик сбросил обычный, то есть неядерный, боеприпас. Его название, характеристики и результаты испытания американские военные не раскрыли.

Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Кен Уилсбах заявил, что испытание подтверждает успешное развитие программы B-21 Raider.

Что известно о возможностях B-21 Raider

Подготовка к испытаниям включала тысячи часов компьютерного моделирования с применением цифрового двойника самолёта. Это позволило заранее рассчитать траекторию полёта боеприпаса и ускорить интеграцию вооружения.

B-21 Raider разрабатывают для нанесения ударов на больших расстояниях, в частности в условиях мощной противовоздушной обороны противника. Его создание имеет особое значение для США в контексте возможного противостояния с Китаем.

В перспективе бомбардировщик сможет нести широкий спектр вооружения, включая ядерные боеприпасы, противобункерные бомбы и различные типы ракет.

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