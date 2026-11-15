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США привлекли музейный экспонат для наращивания производства ракет Tomahawk до 1000 в год

Киев • УНН

 • 756 просмотра

NAWCWD испытал музейный корпус боевой части и запускает дополнительное оснащение Tomahawk. Производство планируют увеличить до более чем 1000 ракет в год.

США привлекли музейный экспонат для наращивания производства ракет Tomahawk до 1000 в год

В США использовали списанный корпус боевой части из музея, чтобы запустить дополнительное производство компонентов для крылатых ракет BGM-109 Tomahawk. Это часть масштабной программы, предусматривающей увеличение выпуска ракет до более чем 1000 единиц в год. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Naval News, пишет УНН.

Детали

Отдел вооружений Центра воздушных боевых действий ВМС США (NAWCWD) объявил о запуске мощностей для снаряжения осколочно-фугасных боевых частей WDU-36/B взрывчатым веществом PBXN-107.

Для этого установили новый 300-галлонный смеситель, вдвое больший, чем предыдущий. Его разместили ближе к производственной площадке, что позволит существенно сократить время изготовления боевых частей.

Как музейный экспонат помог производству ракет

Во время подготовки производства специалисты NAWCWD столкнулись с необычной проблемой — у них не было серийного корпуса боевой части для проверки технологии.

Выход нашли в местном музее, откуда взяли списанный корпус WDU-36/B. Его очистили, наполнили взрывчатым веществом, испытали и проверили с помощью рентгена. Это позволило подтвердить готовность оборудования к серийному производству.

Расширение мощностей происходит в рамках контракта на 22,9 млрд долларов, который компания RTX получила от ВМС США в августе 2026 года.

Ранее снаряжением боевых частей для Tomahawk занималась только L3Harris. Теперь NAWCWD временно подключили к производственному процессу, пока компания наращивает собственные мощности.

Металлические корпуса будет поставлять General Dynamics, а готовые боевые части будут передавать Raytheon — главному производителю крылатых ракет Tomahawk.

Украинские F-16 сбивают большинство реактивных дронов России: Минобороны просит Канаду ускорить поставки 20-мм боеприпасов14.11.26, 23:03 • 13672 просмотра

Степан Гафтко

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Соединённые Штаты