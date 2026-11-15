США привлекли музейный экспонат для наращивания производства ракет Tomahawk до 1000 в год

Ростовскую область РФ атаковали беспилотники — взрывы прогремели возле авиазавода в Таганроге и ТЭЦ в Ростове

Польша хочет получить украинские технологии обнаружения дронов в обмен на истребители МиГ-29

В Киеве до конца февраля откроют две резервные переправы через Днепр — сколько это будет стоить

Италия начала устанавливать на свои танки, которые передавала ВСУ, защиту от дронов по примеру Украины — что изменилось

Трамп готовит жёсткий ответ демократам в Конгрессе — США грозит масштабный конституционный конфликт

США готовят прямые переговоры России с Европой о завершении войны в Украине — Кушнер раскрыл следующие шаги Вашингтона

США пересмотрели планы масштабного вывода войск из Европы — Пентагон готовит новый сценарий для Трампа

Кремль предложил США разделить Европу на сферы влияния — NYT

Украина потерпела третье подряд поражение в Лиге наций и оказалась в шаге от вылета в низший дивизион