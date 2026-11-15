США залучили музейний експонат для нарощування виробництва ракет Tomahawk до 1000 на рік
Київ • УНН
NAWCWD випробував музейний корпус бойової частини та запускає додаткове спорядження Tomahawk. Виробництво планують збільшити до понад 1000 ракет на рік.
У США використали списаний корпус бойової частини з музею, щоб запустити додаткове виробництво компонентів для крилатих ракет BGM-109 Tomahawk. Це частина масштабної програми, яка передбачає збільшення випуску ракет до понад 1000 одиниць на рік. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на Naval News, пише УНН.
Деталі
Відділ озброєнь Центру повітряних бойових дій ВМС США (NAWCWD) оголосив про запуск потужностей для спорядження уламково-фугасних бойових частин WDU-36/B вибуховою речовиною PBXN-107.
Для цього встановили новий 300-галонний змішувач, удвічі більший за попередній. Його розмістили ближче до виробничого майданчика, що дозволить суттєво скоротити час виготовлення бойових частин.
Як музейний експонат допоміг виробництву ракет
Під час підготовки виробництва фахівці NAWCWD зіткнулися з незвичною проблемою – вони не мали серійного корпусу бойової частини для перевірки технології.
Вихід знайшли у місцевому музеї, звідки взяли списаний корпус WDU-36/B. Його очистили, наповнили вибуховою речовиною, випробували та перевірили рентгеном. Це дозволило підтвердити готовність обладнання до серійного виробництва.
Розширення потужностей відбувається в межах контракту на 22,9 млрд доларів, який компанія RTX отримала від ВМС США у серпні 2026 року.
Раніше спорядженням бойових частин для Tomahawk займалася лише L3Harris. Тепер NAWCWD тимчасово долучили до виробничого процесу, поки компанія нарощує власні потужності.
Металеві корпуси постачатиме General Dynamics, а готові бойові частини передаватимуть Raytheon – головному виробнику крилатих ракет Tomahawk.
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