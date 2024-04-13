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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

Хотели продать через даркнет: белорусы похитили из немецкого товарного поезда 40 штурмовых винтовок

Киев  •  УНН

13 апреля 2024, 12:09  •  1351 просмотра

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Двое белорусов похитили 40 штурмовых винтовок натовского образца из грузового поезда в Германии, чтобы продать их через даркнет, но были арестованы полицией после спецоперации.

Немецкая полиция задержала двух белорусов, которые похитили коробки с оружием и хотели продать их через даркнет. Об этом сообщила газета Bild, пишет УНН.

Злоумышленники из беларуси похитили 40 штурмовых винтовок натовского образца из товарного поезда в Германии, с целью продажи через даркнет. Эти винтовки китайского производства были сначала доставлены морем в порт Гамбург, где 16 марта их перегрузили на поезд, предназначенный для транспортировки на склад в Баварии.

Как сообщается, они воспользовались моментом, когда поезд временно стоял без присмотра в Нижней Саксонии. Чтобы незаметно украсть из поезда коробки с полуавтоматическими винтовками, похожими на американские М16, злоумышленники дождались ночи и закопали оружие недалеко от места остановки поезда, замаскировав место кучами собачьего кала, ожидая, что никто не решится проверять содержимое из-за отвращения.

Специально обученная собака федеральной полиции по запаху перчаток, брошенных ворами возле места преступления, смогла обнаружить тайник. Коробки с винтовками нашли и к этому времени похитителей уже не было в стране, ведь они были уверены, что им удастся продать оружие через даркнет.

Однако, полиция смогли перехитрить преступников. Они вернули пустые коробки обратно в тайник, снова засыпали его, и когда через несколько недель воры вернулись, чтобы забрать оружие, их задержали. В ловушку попали двое белорусов в возрасте 30 и 45 лет. Их поместили в СИЗО, но давать показания они отказались.

Напомним

Президент беларуси александр лукашенко во время своего визита в Гродно заявил, что минск не хочет угрожать другим странам, но его страна готовится к войне

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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