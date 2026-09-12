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После победы АдН на региональных выборах в Германии еврейской лидерше угрожают убийством — СМИ

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Шарлотта Кноблох получила угрозы после победы АдН в Саксонии-Анхальт. Прокуратура Мюнхена расследует антисемитизм, угрозы и ущерб, нанесённый имуществу.

После победы АдН на региональных выборах в Германии еврейской лидерше угрожают убийством — СМИ

Президент Еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох получила угрозы убийством после победы ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдН) на выборах в восточной федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этом сообщает dpa, информирует УНН.

Детали

Сообщается, что прокуратура Мюнхена в пятницу уже начала расследование угроз в адрес 93-летней Кноблох.

Андреас Франк, уполномоченный прокуратуры по вопросам антисемитизма, сообщил, ... что начал расследование по подозрению в разжигании ненависти, угрозах и причинении ущерба имуществу

- говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза была явно связана с победой АдН на выборах в Саксонии-Анхальт. Община подтвердила, что Кноблох угрожали. В частности, в соответствующей записке фигурировала звезда Давида.

Напомним

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу в восточной земле Саксония-Анхальт.

В Германии хотят ограничить доступ «Альтернативы для Германии» к секретным данным11.09.26, 14:31 • 3260 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
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Германия