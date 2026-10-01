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НБУ резко снизил официальные курсы доллара и евро на 1 октября

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

НБУ установил курс доллара на уровне 44,6819 грн, евро — 50,7166 грн. Злотый стоит 11,6125 грн.

НБУ резко снизил официальные курсы доллара и евро на 1 октября

По состоянию на четверг, 1 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,68 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 44,86 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,72. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,6819 грн (-18 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,7166 грн (-21 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6125 грн. (-6 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,53–45,03 грн, евро — по 50,59–51,26 грн, злотый — по 11,36–11,84 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,65–44,69 грн/долл. и 50,72–50,75 грн/евро.

      Напомним

      По данным Госстата, средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций за август 2026 года в Украине составила 31 892 грн, что на 23,1% больше, чем в августе 2025 года, однако на 1,1% меньше, чем в июле текущего года.

      Кабмин в следующем году планирует увеличить минимальную зарплату на 900 гривен15.09.26, 17:18 • 19441 просмотр

      Вадим Хлюдзинский

      Финансы
      Злотый
      Национальный банк Украины