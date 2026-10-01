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НБУ різко знизив офіційні курси долара та євро на 1 жовтня

Київ • УНН

 • 168 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 44,6819 грн, євро - 50,7166 грн. Злотий коштує 11,6125 грн.

НБУ різко знизив офіційні курси долара та євро на 1 жовтня

Станом на четвер, 1 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,68 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 44,86 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,72. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,6819 грн (-18 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,7166 грн (-21 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6125 грн. (-6 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 44,53-45,03 грн, євро за 50,59-51,26 грн, злотий за 11,36-11,84 грн;
    • на міжбанку курси становлять 44,65-44,69 грн/дол. та 50,72-50,75 грн/євро.

      Нагадаємо

      За даними Держстату, середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за серпень 2026 року в Україні становила 31 892 грн, що на 23,1% більше, ніж у серпні 2025 року, проте на 1,1% менше, ніж у липні поточного року.

      Кабмін у наступному році планує збільшити мінімальну зарплату на 900 гривень15.09.26, 17:18 • 19440 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      Фінанси
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      Національний банк України