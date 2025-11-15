Естонія виділяє Україні 3,5 млн євро на придбання систем Starlink у рамках ІТ-коаліції
Київ • УНН
Естонія виділить 3,5 млн євро Україні на придбання систем зв'язку Starlink. Кошти, призначені на 2025 рік, будуть спрямовані через ІТ-коаліцію, очолювану Естонією та Люксембургом.
У рамках ІТ-коаліції Естонія вирішила виділити Україні 3,5 млн євро на придбання систем зв'язку Starlink. Про це йдеться на сайті Міноборони Естонії, передає УНН.
Деталі
Міністр оборони Ганно Певкур наголосив, що "Україна запевнила нас, що їй потрібна підтримка для забезпечення зв’язку Starlink, і, зрозуміло, це для них вирішальна допомога, яка матиме помітний вплив на полі бою".
3,5 млн євро, виділені на закупівлю систем зв'язку Starlink, належать до пакету допомоги Естонії Україні на 2025 рік. Кошти, призначені для спільної закупівлі Starlink, будуть спрямовані Україні через ІТ-коаліцію на чолі з Естонією та Люксембургом.
Нагадаємо
Країни Північної Європи та Балтії - союзники по НАТО профінансують спільний пакет PURL на суму 500 мільйонів доларів для України.