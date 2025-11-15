$42.060.00
Эстония выделяет Украине 3,5 млн евро на приобретение систем Starlink в рамках ИТ-коалиции

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Эстония выделит 3,5 млн евро Украине на приобретение систем связи Starlink. Средства, предназначенные на 2025 год, будут направлены через ИТ-коалицию, возглавляемую Эстонией и Люксембургом.

Эстония выделяет Украине 3,5 млн евро на приобретение систем Starlink в рамках ИТ-коалиции

В рамках ИТ-коалиции Эстония решила выделить Украине 3,5 млн евро на приобретение систем связи Starlink. Об этом говорится на сайте Минобороны Эстонии, передает УНН.

Подробности

В рамках ИТ-коалиции, возглавляемой Эстонией и Люксембургом, Эстония решила выделить Украине 3,5 млн евро на приобретение систем связи Starlink, тем самым улучшив ИТ-возможности Украины и поддержав победу в войне

- говорится в сообщении.

Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул, что "Украина заверила нас, что ей нужна поддержка для обеспечения связи Starlink, и, разумеется, это для них решающая помощь, которая будет иметь заметное влияние на поле боя".

3,5 млн евро, выделенные на закупку систем связи Starlink, относятся к пакету помощи Эстонии Украине на 2025 год. Средства, предназначенные для совместной закупки Starlink, будут направлены Украине через ИТ-коалицию во главе с Эстонией и Люксембургом.

Напомним

Страны Северной Европы и Балтии - союзники по НАТО профинансируют совместный пакет PURL на сумму 500 миллионов долларов для Украины.

Степан Гафтко

