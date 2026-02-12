У Європі побоюються, що €90 млрд ЄС Україні можуть відвернути від двосторонньої підтримки, обговорюють "розподіл тягаря" - ЗМІ

Кілька країн Північної Європи стурбовані тим, що останній кредит ЄС на підтримку України може спонукати деяких їхніх партнерів по ЄС відмовитися від двосторонньої підтримки. Ці побоювання спонукають до поновлення дискусій щодо розподілу тягаря між Північчю та Півднем Європи, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Європейські столиці мають офіційно затвердити умови кредиту підтримки обсягом 90 мільярдів євро найближчими тижнями, включаючи 60 мільярдів євро, призначених на оборонні витрати протягом наступних двох років.

Однак незадовго до зустрічі зі своїми європейськими колегами в Брюсселі цього тижня кілька міністрів оборони з Північної Європи чітко дали зрозуміти, що кредит не повинен замінювати індивідуальну підтримку.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що сподівається, що кожна країна, яка використовує кредит Україні як привід для скорочення своєї двосторонньої підтримки, "подивиться в дзеркало і запитає, чи це правильно?". Його шведський колега підтвердив, що порушить це питання під час круглого столу міністрів оборони, який відкриє простір для загального обговорення питань європейської оборони.

Тема розподілу тягаря в основному пов'язана із зобов'язаннями НАТО щодо витрат на оборону та різницею у витратах на оборону між Європою та США. Але тепер це питання вимальовується між Північчю та Півднем Європи.

Хоча європейська військова допомога у 2025 році зросла на 67 відсотків порівняно із середнім показником за 2022-2024 роки, за даними Кільського інституту, підтримка переважно надходить від невеликої кількості країн Західної та Північної Європи.

Західні країни, включаючи Велику Британію, надали 62% військової допомоги Європі Україні у 2025 році, за ними йшла Північна Європа з 36%, що становило майже всю підтримку. Східна та Південна Європа різко контрастують з 2% та 3% відповідно.

Національні уряди також повинні зробити свій внесок, сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен, додавши, що країни Північної Європи надали суттєву підтримку.

"Ми наголошуємо на певному розподілі тягаря", - вказав він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поділяв занепокоєння своїх колег.

"Йдеться не просто про те, щоб додати існуючі контракти до загальної суми та розслабитися. Нам потрібні додаткові гроші", - сказав він.

Обговорення продовжиться сьогодні на зустрічі міністрів оборони НАТО, де очікується, що країни оголосять про подальші пакети підтримки для України.

Двоє дипломатів НАТО заявили напередодні зустрічі, що рівний внесок у підтримку України викликає занепокоєння країн, які витрачають великі суми. "Неприпустимо, щоб Україну завжди підтримували ті ж самі", сказав один із дипломатів.

