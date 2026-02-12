$43.030.06
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам'яті" попри загрозу дискваліфікації
Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку і не повертає кошти - українці обурені
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Європі побоюються, що €90 млрд ЄС Україні можуть відвернути від двосторонньої підтримки, обговорюють "розподіл тягаря" - ЗМІ

Київ • УНН

Країни Північної Європи стурбовані, що кредит ЄС Україні може призвести до відмови партнерів від двосторонньої підтримки. Це поновлює дискусії щодо розподілу тягаря між Північчю та Півднем Європи.

У Європі побоюються, що €90 млрд ЄС Україні можуть відвернути від двосторонньої підтримки, обговорюють "розподіл тягаря" - ЗМІ

Кілька країн Північної Європи стурбовані тим, що останній кредит ЄС на підтримку України може спонукати деяких їхніх партнерів по ЄС відмовитися від двосторонньої підтримки. Ці побоювання спонукають до поновлення дискусій щодо розподілу тягаря між Північчю та Півднем Європи, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Європейські столиці мають офіційно затвердити умови кредиту підтримки обсягом 90 мільярдів євро найближчими тижнями, включаючи 60 мільярдів євро, призначених на оборонні витрати протягом наступних двох років.

Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд11.02.26, 13:56 • 20870 переглядiв

Однак незадовго до зустрічі зі своїми європейськими колегами в Брюсселі цього тижня кілька міністрів оборони з Північної Європи чітко дали зрозуміти, що кредит не повинен замінювати індивідуальну підтримку.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що сподівається, що кожна країна, яка використовує кредит Україні як привід для скорочення своєї двосторонньої підтримки, "подивиться в дзеркало і запитає, чи це правильно?". Його шведський колега підтвердив, що порушить це питання під час круглого столу міністрів оборони, який відкриє простір для загального обговорення питань європейської оборони.

Тема розподілу тягаря в основному пов'язана із зобов'язаннями НАТО щодо витрат на оборону та різницею у витратах на оборону між Європою та США. Але тепер це питання вимальовується між Північчю та Півднем Європи.

Хоча європейська військова допомога у 2025 році зросла на 67 відсотків порівняно із середнім показником за 2022-2024 роки, за даними Кільського інституту, підтримка переважно надходить від невеликої кількості країн Західної та Північної Європи.

Західні країни, включаючи Велику Британію, надали 62% військової допомоги Європі Україні у 2025 році, за ними йшла Північна Європа з 36%, що становило майже всю підтримку. Східна та Південна Європа різко контрастують з 2% та 3% відповідно.

Національні уряди також повинні зробити свій внесок, сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен, додавши, що країни Північної Європи надали суттєву підтримку.

"Ми наголошуємо на певному розподілі тягаря", - вказав він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поділяв занепокоєння своїх колег.

"Йдеться не просто про те, щоб додати існуючі контракти до загальної суми та розслабитися. Нам потрібні додаткові гроші", - сказав він.

Обговорення продовжиться сьогодні на зустрічі міністрів оборони НАТО, де очікується, що країни оголосять про подальші пакети підтримки для України.

Двоє дипломатів НАТО заявили напередодні зустрічі, що рівний внесок у підтримку України викликає занепокоєння країн, які витрачають великі суми. "Неприпустимо, щоб Україну завжди підтримували ті ж самі", сказав один із дипломатів.

НАТО готує посилення оборони Альянсу та подальшу підтримку України - Рютте12.02.26, 11:24 • 2390 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Ханно Певкур
НАТО
Європейський Союз
Фінляндія
Борис Пісторіус
Швеція
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна