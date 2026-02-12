$43.030.06
В Европе опасаются, что €90 млрд ЕС Украине могут отвлечь от двусторонней поддержки, обсуждают "распределение бремени" - СМИ

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Страны Северной Европы обеспокоены, что кредит ЕС Украине может привести к отказу партнеров от двусторонней поддержки. Это возобновляет дискуссии о распределении бремени между Севером и Югом Европы.

В Европе опасаются, что €90 млрд ЕС Украине могут отвлечь от двусторонней поддержки, обсуждают "распределение бремени" - СМИ

Несколько стран Северной Европы обеспокоены тем, что последний кредит ЕС на поддержку Украины может побудить некоторых их партнеров по ЕС отказаться от двусторонней поддержки. Эти опасения побуждают к возобновлению дискуссий о распределении бремени между Севером и Югом Европы, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Европейские столицы должны официально утвердить условия кредита поддержки объемом 90 миллиардов евро в ближайшие недели, включая 60 миллиардов евро, предназначенных на оборонные расходы в течение следующих двух лет.

Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд11.02.26, 13:56 • 20800 просмотров

Однако незадолго до встречи со своими европейскими коллегами в Брюсселе на этой неделе несколько министров обороны из Северной Европы четко дали понять, что кредит не должен заменять индивидуальную поддержку.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что надеется, что каждая страна, которая использует кредит Украине как повод для сокращения своей двусторонней поддержки, "посмотрит в зеркало и спросит, правильно ли это?". Его шведский коллега подтвердил, что поднимет этот вопрос во время круглого стола министров обороны, который откроет пространство для общего обсуждения вопросов европейской обороны.

Тема распределения бремени в основном связана с обязательствами НАТО по расходам на оборону и разницей в расходах на оборону между Европой и США. Но теперь этот вопрос вырисовывается между Севером и Югом Европы.

Хотя европейская военная помощь в 2025 году выросла на 67 процентов по сравнению со средним показателем за 2022-2024 годы, по данным Кильского института, поддержка преимущественно поступает от небольшого количества стран Западной и Северной Европы.

Западные страны, включая Великобританию, предоставили 62% военной помощи Европе Украине в 2025 году, за ними следовала Северная Европа с 36%, что составляло почти всю поддержку. Восточная и Южная Европа резко контрастируют с 2% и 3% соответственно.

Национальные правительства также должны внести свой вклад, сказал министр обороны Финляндии Антти Хаккянен, добавив, что страны Северной Европы оказали существенную поддержку.

"Мы подчеркиваем определенное распределение бремени", - указал он.

Министр обороны Германии Борис Писториус разделял озабоченность своих коллег.

"Речь идет не просто о том, чтобы добавить существующие контракты к общей сумме и расслабиться. Нам нужны дополнительные деньги", - сказал он.

Обсуждение продолжится сегодня на встрече министров обороны НАТО, где ожидается, что страны объявят о дальнейших пакетах поддержки для Украины.

Двое дипломатов НАТО заявили накануне встречи, что равный вклад в поддержку Украины вызывает озабоченность стран, которые тратят большие суммы. "Недопустимо, чтобы Украину всегда поддерживали одни и те же", сказал один из дипломатов.

НАТО готовит усиление обороны Альянса и дальнейшую поддержку Украины - Рютте12.02.26, 11:24 • 2246 просмотров

Юлия Шрамко

