Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд

Европейский парламент одобрил кредит поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро, сообщили в среду в евроинституции, пишет УНН.

Детали

"Депутаты Европарламента проголосовали за три законодательных акта, предоставляющих Украине кредит ЕС в 90 миллиардов евро, на фоне того, как она сталкивается с продолжением агрессии России", - говорится в сообщении.

Как указано, пакет предложений направлен на поддержку Украины кредитом ЕС в 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.

Из этой суммы 30 миллиардов евро, как отмечается, будет выделено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку, предоставляемую через Ukraine Facility для Украины. 60 миллиардов евро, по сообщению, будет выделено на укрепление обороноспособности Украины и поддержку закупок военного оборудования, "обеспечивая своевременный доступ к критически важной оборонной продукции, в принципе, от оборонной промышленности Украины, ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)/Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)". Если определенные оборонные материалы не будут немедленно доступны из этих стран для срочной доставки в Украину, к их поставкам из других стран будет применен ряд исключений.

Финансовая помощь будет предоставляться в соответствии с потребностями Украины в финансировании, как это определено в стратегии финансирования, подготовленной Украиной и оцененной Еврокомиссией. Стратегия потребует одобрения Совета ЕС.

"Все финансирование будет подлежать строгим условиям, включая постоянную приверженность Украины демократическому управлению, верховенству права и защите прав человека, в частности прав меньшинств. Это включает постоянные усилия по борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов", - отметили в евроинституции.

Заем поддержки, как сообщается, будет финансироваться за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала и гарантирован "резервом" долгосрочного бюджета ЕС, а расходы на обслуживание долга будут покрываться из годовых бюджетов ЕС. Еврокомиссия оценила расходы на обслуживание долга примерно в 1 миллиард евро на 2027 год и примерно в 3 миллиарда евро в год с 2028 года. Украина будет нести ответственность за погашение основной суммы займа после получения военных репараций от России, указали в Европарламенте.

Законодательные акты, необходимые для завершения этого пакета поддержки, как отмечается, были приняты по срочной процедуре Европарламента, чтобы обеспечить оказание быстрой помощи Украине.

"Совет ЕС также должен официально одобрить пакет, чтобы Еврокомиссия могла выплатить первый платеж в начале второго квартала 2026 года", - сообщили в евроинституции.

"Я приветствую быстрое принятие Европарламентом нашего предложения по дополнительному кредиту объемом 90 миллиардов евро для Украины. Мужество Украины непоколебимо. Как и решимость Европы быть рядом с ней. Сегодня и завтра! Потому что сильная Украина делает всю Европу безопаснее", - прокомментировала голосование в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

