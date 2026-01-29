Украина может получить первый транш из займа ЕС на 90 миллиардов евро в апреле

Европейский Союз планирует перечислить Украине первую часть финансовой помощи в рамках нового кредитного пакета на 2026-2027 годы уже в начале второго квартала. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам переговоров с украинскими чиновниками по подготовке необходимой нормативной базы, пишет УНН.

Подробности

Домбровскис подтвердил, что сейчас идет активная работа над утверждением пакета поддержки объемом 90 миллиардов евро, который рассчитан на два следующих года. Согласно плану Еврокомиссии, две трети суммы (60 миллиардов евро) будут направлены на военные нужды, а остальные (30 миллиардов евро) – на прямую бюджетную поддержку в обмен на проведение реформ.

Мы движемся к утверждению пакета на 90 млрд на 2026-2027 годы и ставим целью предоставить первую выплату в начале апреля – заявил Домбровскис.

Условия и механизм выплат

Кредит базируется на принципе совместного заимствования 24 стран-членов ЕС (без участия Венгрии, Словакии и Чехии). Важным условием является то, что Украина должна будет возвращать заем только после выплаты Россией репараций. Для успешного получения средств в апреле законодательный процесс в Брюсселе должен завершиться до начала марта, что позволит закрыть финансовый разрыв в бюджете Украины на текущий год.

