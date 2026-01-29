$42.770.19
19:28
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Графики отключений электроэнергии
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Instagram

Украина может получить первый транш из займа ЕС на 90 миллиардов евро в апреле

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Европейский Союз планирует предоставить Украине первый транш финансовой помощи в рамках нового кредитного пакета на 90 миллиардов евро в апреле. Эта помощь рассчитана на 2026-2027 годы, из которых 60 миллиардов евро пойдут на военные нужды, а 30 миллиардов евро – на бюджетную поддержку.

Украина может получить первый транш из займа ЕС на 90 миллиардов евро в апреле

Европейский Союз планирует перечислить Украине первую часть финансовой помощи в рамках нового кредитного пакета на 2026-2027 годы уже в начале второго квартала. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам переговоров с украинскими чиновниками по подготовке необходимой нормативной базы, пишет УНН.

Подробности

Домбровскис подтвердил, что сейчас идет активная работа над утверждением пакета поддержки объемом 90 миллиардов евро, который рассчитан на два следующих года. Согласно плану Еврокомиссии, две трети суммы (60 миллиардов евро) будут направлены на военные нужды, а остальные (30 миллиардов евро) – на прямую бюджетную поддержку в обмен на проведение реформ.

Германия и Франция расходятся во мнениях по поводу закупки американского оружия за счет €90 млрд кредита ЕС для Украины - Politico13.01.26, 16:32 • 9153 просмотра

Мы движемся к утверждению пакета на 90 млрд на 2026-2027 годы и ставим целью предоставить первую выплату в начале апреля

– заявил Домбровскис.

Условия и механизм выплат

Кредит базируется на принципе совместного заимствования 24 стран-членов ЕС (без участия Венгрии, Словакии и Чехии). Важным условием является то, что Украина должна будет возвращать заем только после выплаты Россией репараций. Для успешного получения средств в апреле законодательный процесс в Брюсселе должен завершиться до начала марта, что позволит закрыть финансовый разрыв в бюджете Украины на текущий год.

Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше14.01.26, 15:56 • 18570 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Чешская Республика
Словакия
Венгрия
Украина