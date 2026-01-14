Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше

Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы на 90 млрд евро, сообщили в среду в евроинституции, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд законодательных предложений для обеспечения постоянной финансовой поддержки Украины в 2026 и 2027 годах. Это знаменует собой важную веху в решительной поддержке ЕС обороны страны от российской агрессивной войны", - говорится в сообщении.

Законодательный пакет, как указано, состоит из:

новое предложение о создании кредитной поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро;

новое предложение о внесении изменений в Ukraine Facility как один из способов реализации бюджетной помощи Украине;

новое предложение о внесении изменений в Регламент о MFF (многолетний бюджет ЕС), что позволяет покрывать кредит для Украины из «резерва» бюджета ЕС.

В декабре Евросовет согласился предоставить 90 миллиардов евро решительной поддержки бюджетным и военным потребностям Украины в течение следующих двух лет. Это соглашение подтверждает непоколебимую приверженность Европейского Союза поддержке Украины.

Это финансовое обязательство будет иметь форму кредита с ограниченным правом регресса объемом 90 миллиардов евро для Украины на 2026 и 2027 годы, известной как Ukraine Support Loan. Предложенная поддержка будет структурирована в два компонента, примерно две трети, что составляет 60 миллиардов евро, будут выделены на военную помощь, а треть оставшейся, что соответствует 30 миллиардам евро, будет предоставлена как общая бюджетная поддержка. Поддержка поможет Украине укрепить свой оборонный потенциал и обеспечить непрерывное функционирование государства и основных государственных услуг, а также будет способствовать устойчивости Украины и ее более тесной интеграции с оборонно-промышленной базой Европы, указали в евроинституции.

ЕС оставляет за собой право использовать российские активы, обездвиженные в Союзе, для погашения кредита в полном соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Репарационный кредит, предложенный 3 декабря 2025 года, остается на столе переговоров.

Поддержка Украины будет финансироваться за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала, как это было изначально предложено Еврокомиссией среди доступных вариантов финансирования. Кредит Украине будет гарантирован "резервом" бюджета ЕС, как это происходит с другими программами финансовой помощи Украине, реализуемыми с 2023 года.

Что дальше

"Законодательные предложения были поданы в Европейский парламент и Совет ЕС с целью запуска законодательного процесса их рассмотрения и принятия", - сообщили в Еврокомиссии.

Для того, чтобы Еврокомиссия начала оказывать финансовую поддержку Украине во втором квартале 2026 года, в соответствии с договоренностью, достигнутой на Евросовете в прошлом декабре, "крайне важно, чтобы эти акты были быстро приняты", подчеркнули в Еврокомиссии.

После достижения этой цели Еврокомиссия, как указано, продолжит принятие соответствующих имплементационных решений и тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы внедрить необходимые механизмы, чтобы Еврокомиссия могла осуществить первый транш кредита.

"Как и другие механизмы финансовой поддержки ЕС для Украины, этот пакет будет подкреплен надежными механизмами условий. Это включает меры по укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией, предусмотренные Планом Украины (Ukraine Plan)", - говорится в сообщении.

