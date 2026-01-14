$43.180.08
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 1298 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 2194 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 4890 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 4296 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 7626 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 3792 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 8734 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 10505 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 12679 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на 2026-2027 роки на 90 млрд євро. Ця підтримка включає військову допомогу та загальну бюджетну підтримку, а також можливість використання російських активів.

Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки для України на 2026-2027 роки на 90 млрд євро, повідомили у середу у євроінституції, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Європейська комісія схвалила низку законодавчих пропозицій для забезпечення постійної фінансової підтримки України у 2026 та 2027 роках. Це знаменує собою важливу віху в рішучій підтримці ЄС оборони країни від російської агресивної війни", - ідеться у повідомленні.

Законодавчий пакет, як вказано, складається з:

  • нова пропозиція про створення кредитної підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро;
    • нова пропозиція про внесення змін в Ukraine Facility як один із способів реалізації бюджетної допомоги Україні;
      • нова пропозиція про внесення змін до Регламенту про MFF (багаторічний бюджет ЄС), що дозволяє покривати кредит для України з «резерву» бюджету ЄС.

        У грудні Єврорада погодилася надати 90 мільярдів євро рішучої підтримки бюджетним та військовим потребам України протягом наступних двох років. Ця угода підтверджує непохитну відданість Європейського Союзу підтримці України.

        Це фінансове зобов'язання матиме форму кредиту з обмеженим правом регресу обсягом 90 мільярдів євро для України на 2026 та 2027 роки, відомої як Ukraine Support Loan. Запропонована підтримка буде структурована у два компоненти, приблизно дві третини, що становить 60 мільярдів євро, будуть виділені на військову допомогу, а третина решти, що відповідає 30 мільярдам євро, буде надана як загальна бюджетна підтримка. Підтримка допоможе Україні зміцнити свій оборонний потенціал та забезпечити безперервне функціонування держави та основних державних послуг, а також сприятиме стійкості України та її тіснішій інтеграції з оборонно-промисловою базою Європи, вказали у євроінституції.

        ЄС залишає за собою право використовувати російські активи, знерухомлені в Союзі, для погашення кредиту у повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права. Репараційний кредит, запропонований 3 грудня 2025 року, залишається на столі переговорів.

        Підтримка України фінансуватиметься за рахунок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу, як це було спочатку запропоновано Єврокомісією серед доступних варіантів фінансування. Кредит Україні буде гарантований "резервом" бюджету ЄС, як це відбувається з іншими програмами фінансової допомоги Україні, що реалізуються з 2023 року.

        Що далі

        "Законодавчі пропозиції були подані до Європейського парламенту та Ради ЄС з метою запуску законодавчого процесу їх розгляду та ухвалення", - повідомили у Єврокомісії.

        Для того, щоб Єврокомісія почала надавати фінансову підтримку Україні у другому кварталі 2026 року, відповідно до домовленості, досягнутої на Єврораді минулого грудня, "вкрай важливо, щоб ці акти були швидко ухвалені", наголосили у Єврокомісії.

        Після досягнення цієї мети Єврокомісія, як вказано, продовжить ухвалення відповідних імплементаційних рішень та тісно співпрацюватиме з українською владою, щоб запровадити необхідні механізми, щоб Єврокомісія могла здійснити перший транш кредиту.

        "Як і інші механізми фінансової підтримки ЄС для України, цей пакет буде підкріплений надійними механізмами умов. Це включає заходи щодо зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією, передбачені Планом України (Ukraine Plan)", - ідеться у повідомленні.

        Юлія Шрамко

        ЕкономікаПолітикаНовини Світу
        Санкції
        Державний бюджет
        Війна в Україні
        Європейський парламент
        Рада Європейського Союзу
        Європейська комісія
        Європейська рада
        Європейський Союз
        Україна