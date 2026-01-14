Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі

Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки для України на 2026-2027 роки на 90 млрд євро, повідомили у середу у євроінституції, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Європейська комісія схвалила низку законодавчих пропозицій для забезпечення постійної фінансової підтримки України у 2026 та 2027 роках. Це знаменує собою важливу віху в рішучій підтримці ЄС оборони країни від російської агресивної війни", - ідеться у повідомленні.

Законодавчий пакет, як вказано, складається з:

нова пропозиція про створення кредитної підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро;

нова пропозиція про внесення змін в Ukraine Facility як один із способів реалізації бюджетної допомоги Україні;

нова пропозиція про внесення змін до Регламенту про MFF (багаторічний бюджет ЄС), що дозволяє покривати кредит для України з «резерву» бюджету ЄС.

У грудні Єврорада погодилася надати 90 мільярдів євро рішучої підтримки бюджетним та військовим потребам України протягом наступних двох років. Ця угода підтверджує непохитну відданість Європейського Союзу підтримці України.

Це фінансове зобов'язання матиме форму кредиту з обмеженим правом регресу обсягом 90 мільярдів євро для України на 2026 та 2027 роки, відомої як Ukraine Support Loan. Запропонована підтримка буде структурована у два компоненти, приблизно дві третини, що становить 60 мільярдів євро, будуть виділені на військову допомогу, а третина решти, що відповідає 30 мільярдам євро, буде надана як загальна бюджетна підтримка. Підтримка допоможе Україні зміцнити свій оборонний потенціал та забезпечити безперервне функціонування держави та основних державних послуг, а також сприятиме стійкості України та її тіснішій інтеграції з оборонно-промисловою базою Європи, вказали у євроінституції.

ЄС залишає за собою право використовувати російські активи, знерухомлені в Союзі, для погашення кредиту у повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права. Репараційний кредит, запропонований 3 грудня 2025 року, залишається на столі переговорів.

Підтримка України фінансуватиметься за рахунок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу, як це було спочатку запропоновано Єврокомісією серед доступних варіантів фінансування. Кредит Україні буде гарантований "резервом" бюджету ЄС, як це відбувається з іншими програмами фінансової допомоги Україні, що реалізуються з 2023 року.

Що далі

"Законодавчі пропозиції були подані до Європейського парламенту та Ради ЄС з метою запуску законодавчого процесу їх розгляду та ухвалення", - повідомили у Єврокомісії.

Для того, щоб Єврокомісія почала надавати фінансову підтримку Україні у другому кварталі 2026 року, відповідно до домовленості, досягнутої на Єврораді минулого грудня, "вкрай важливо, щоб ці акти були швидко ухвалені", наголосили у Єврокомісії.

Після досягнення цієї мети Єврокомісія, як вказано, продовжить ухвалення відповідних імплементаційних рішень та тісно співпрацюватиме з українською владою, щоб запровадити необхідні механізми, щоб Єврокомісія могла здійснити перший транш кредиту.

"Як і інші механізми фінансової підтримки ЄС для України, цей пакет буде підкріплений надійними механізмами умов. Це включає заходи щодо зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією, передбачені Планом України (Ukraine Plan)", - ідеться у повідомленні.

Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico