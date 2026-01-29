Україна може отримати перший транш із позики ЄС на 90 мільярдів євро у квітні

$42.770.19
51.230.00
ukenru
19:28 • 2472 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 5716 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 11105 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 15237 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 26684 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 24859 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 28939 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 26144 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 19532 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 21037 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.6м/с
89%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУPhoto29 січня, 12:30 • 6520 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29 січня, 14:13 • 32979 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 14461 перегляди
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими15:54 • 4402 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 10080 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 11106 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 10187 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 14556 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 75055 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 103348 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Абу-Дабі
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 2610 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 3290 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 30134 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 56069 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 53285 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Instagram

Україна може отримати перший транш із позики ЄС на 90 мільярдів євро у квітні

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Європейський Союз планує надати Україні перший транш фінансової допомоги в рамках нового кредитного пакета на 90 мільярдів євро у квітні. Ця допомога розрахована на 2026-2027 роки, з яких 60 мільярдів євро підуть на військові потреби, а 30 мільярдів євро – на бюджетну підтримку.

Україна може отримати перший транш із позики ЄС на 90 мільярдів євро у квітні

Європейський Союз планує перерахувати Україні першу частину фінансової допомоги в межах нового кредитного пакета на 2026-2027 роки вже на початку другого кварталу. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс за підсумками переговорів із українськими урядовцями щодо підготовки необхідної нормативної бази, пише УНН.

Деталі

Домбровскіс підтвердив, що наразі триває активна робота над затвердженням пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро, який розрахований на два наступні роки. Згідно з планом Єврокомісії, дві третини суми (60 мільярдів євро) будуть спрямовані на військові потреби, а решта (30 мільярдів євро) – на пряму бюджетну підтримку в обмін на проведення реформ.

Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico13.01.26, 16:32 • 9153 перегляди

Ми рухаємося до затвердження пакета на 90 млрд на 2026-2027 роки і ставимо за мету надати першу виплату на початку квітня

– заявив Домбровскіс.

Умови та механізм виплат

Кредит базується на принципі спільного запозичення 24 країн-членів ЄС (без участі Угорщини, Словаччини та Чехії). Важливою умовою є те, що Україна повинна буде повертати позику лише після виплати росією репарацій. Для успішного отримання коштів у квітні законодавчий процес у Брюсселі має завершитися до початку березня, що дозволить закрити фінансовий розрив у бюджеті України на поточний рік.

Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі14.01.26, 15:56 • 18570 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Чехія
Словаччина
Угорщина
Україна