Україна може отримати перший транш із позики ЄС на 90 мільярдів євро у квітні

Європейський Союз планує перерахувати Україні першу частину фінансової допомоги в межах нового кредитного пакета на 2026-2027 роки вже на початку другого кварталу. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс за підсумками переговорів із українськими урядовцями щодо підготовки необхідної нормативної бази, пише УНН.

Деталі

Домбровскіс підтвердив, що наразі триває активна робота над затвердженням пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро, який розрахований на два наступні роки. Згідно з планом Єврокомісії, дві третини суми (60 мільярдів євро) будуть спрямовані на військові потреби, а решта (30 мільярдів євро) – на пряму бюджетну підтримку в обмін на проведення реформ.

Ми рухаємося до затвердження пакета на 90 млрд на 2026-2027 роки і ставимо за мету надати першу виплату на початку квітня – заявив Домбровскіс.

Умови та механізм виплат

Кредит базується на принципі спільного запозичення 24 країн-членів ЄС (без участі Угорщини, Словаччини та Чехії). Важливою умовою є те, що Україна повинна буде повертати позику лише після виплати росією репарацій. Для успішного отримання коштів у квітні законодавчий процес у Брюсселі має завершитися до початку березня, що дозволить закрити фінансовий розрив у бюджеті України на поточний рік.

