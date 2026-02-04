ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран

Совет ЕС согласовал позицию по правовой базе для предоставления Украине финансовой поддержки в 90 миллиардов евро при поддержке бюджета ЕС, без участия Чехии, Венгрии и Словакии, очертив границы для военных и оборонных закупок в рамках кредита у третьих стран, сообщили в евроинституте в среду, пишет УНН.

Сегодня Совет (ЕС) согласовал свою позицию по правовой базе для реализации соглашения Евросовета о предоставлении Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Совет (ЕС) сейчас стремится быстро достичь соглашения с Европарламентом, чтобы позволить выплату первого платежа в начале второго квартала этого года - сообщили в евроинституте.

Кредит поддержки Украины (Ukraine Support Loan), как указано, будет специально направлен на поддержку общего бюджета и оборонных нужд Украины.

Как также согласовал Евросовет, заем будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет обеспечен бюджетом ЕС. Займы станут подлежащими погашению только после того, как россия выплатит Украине военные репарации. Кроме того, финансирование поможет укрепить европейскую и украинскую оборонные промышленности, отметили в Совете ЕС.

"Сегодняшнее решение было принято в рамках процедуры усиленного сотрудничества с участием 24 государств-членов", - указали в евроинституте.

Инструменты финансирования

Согласно предложенной рамочной программе, ЕС предоставит Украине финансирование двумя способами:

30 миллиардов евро будет предоставлено в качестве макроэкономической поддержки Украине, направленной через макрофинансовую помощь (MFA) или реализованной через Ukraine Facility, специализированный инструмент ЕС для предоставления Украине стабильной и предсказуемой финансовой поддержки;

60 миллиардов евро будет использовано для поддержки возможностей Украины инвестировать в оборонно-промышленные мощности и закупать военное оборудование. Финансирование, как отмечается, "предоставит Украине решающий и своевременный доступ к оборонной продукции как от украинской, так и от оборонной промышленности ЕС".

"Финансовая и экономическая помощь, доступная по кредиту, будет доступна в соответствии с финансовыми потребностями Украины, определенными стратегией финансирования, которая будет подготовлена самой Украиной. Совет (ЕС) должен будет одобрить эту стратегию после оценки Еврокомиссии, - указали в Совете ЕС. - Во всех случаях финансирование будет связано с соблюдением строгих условий со стороны Украины, таких как соблюдение верховенства права, включая борьбу с коррупцией".

Военные и оборонные закупки

Продукция оборонного назначения должна в принципе закупаться только у компаний ЕС, Украины или стран ЕЭЗ-ЕАСТ. Если военные потребности Украины потребуют срочной поставки оборонной продукции, которой нет в ЕС, Украине или стране ЕЭЗ-ЕАСТ, будет применяться ряд определенных исключений - подчеркнули в Совете ЕС.

Кроме того, мандат Совета ЕС предусматривает, что третьи страны, кроме Украины или членов ЕЭЗ-ЕАСТ, могут быть непосредственно присоединены к кредиту поддержки Украины (Ukraine Support Loan) в отношении конкретной оборонной продукции - указано в сообщении.

В этом отношении, как сообщается, мандат различает две категории третьих стран:

страны, которые заключили двустороннее соглашение с ЕС в соответствии с регламентом SAFE – финансового инструмента ЕС, который помогает государствам-членам инвестировать в оборону. Ассоциация должна быть изложена в делегированном акте для каждой такой третьей страны, а также подробно описана продукция, которую можно закупать у промышленности этой страны;

страны, которые заключили партнерство с ЕС в сфере безопасности и обороны, обязались обеспечить справедливый и пропорциональный финансовый вклад в покрытие расходов, связанных с заимствованиями, и которые оказывают значительную финансовую и военную поддержку Украине. Ассоциация должна быть изложена в имплементационном акте Совета ЕС, который также будет подробно описывать продукты, которые можно будет закупать у промышленности этой страны.

Расходы на обслуживание долга

"Для обеспечения наиболее выгодных условий займа и управления устойчивостью долга Украины планируется покрытие процентных расходов по кредиту из бюджета ЕС. Это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые решили не участвовать в усиленном сотрудничестве", - указали в Совете ЕС.

Следующие шаги

"Совет ЕС теперь будет стремиться к скорейшему согласованию с Европарламентом окончательных юридических текстов регламента об имплементации кредита поддержки и регламента о внесении изменений относительно Ukraine Facility", - говорится в сообщении.

Как указано, ожидается также, что "Совет ЕС теперь запросит, путем письменной процедуры, согласие Европарламента на внесение изменений в действующий регламент о MFF (многолетний бюджет ЕС - ред.), чтобы гарантировать финансовую помощь в пределах бюджета ЕС".

После завершения всех шагов Еврокомиссия, как отмечается, "сможет выплатить первый платеж в начале второго квартала этого года".

Дополнение

Как сообщалось, предложение предусматривает предоставление Украине кредита поддержки ЕС в 90 миллиардов евро, который будет финансироваться за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала и гарантироваться так называемым "резервом" бюджета ЕС. Этот новый инструмент, если он будет принят, будет оказывать военную помощь и общую бюджетную поддержку Украине, а также поддерживать оборонную промышленность Украины и ее интеграцию в Европейскую оборонно-промышленную базу (European Defence Industrial Base).

Страны ЕС согласовали финансовую помощь для Украины на саммите в декабре. Как ожидается, две трети финансирования будут направлены на военные расходы, а не на обычную бюджетную поддержку.