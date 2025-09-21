США допоможуть Польщі та країнам Балтії у разі ескалації з боку рф - Трамп

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
12:26 • 4320 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 12129 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 25716 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 34549 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 47297 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 47819 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 68124 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 77670 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 61267 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 56675 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.4м/с
47%
755мм
Популярнi новини
Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, День працівників лісу: що сьогодні відзначають у світі та Україні21 вересня, 05:32 • 7394 перегляди
Окупанти вимагають зменшити вживання української мови на тимчасово окупованих територіях - ЦНС21 вересня, 06:03 • 11796 перегляди
У мережу злили особисті дані близько 20 млн українців - нардеп Федієнко 21 вересня, 06:10 • 17491 перегляди
Трамп думав, що зупинити війну рф проти України буде найпростішим завданням21 вересня, 06:46 • 6146 перегляди
Железняк про витік даних близько 20 млн українців: старий злив, з старого витоку бази "Дія" 21 вересня, 07:23 • 4028 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 25716 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 26620 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 68124 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 77670 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 80585 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 66367 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 80585 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 36826 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 37585 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 39455 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Truth Social

США допоможуть Польщі та країнам Балтії у разі ескалації з боку рф - Трамп

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Дональд Трамп заявив, що надасть допомогу у захисті Польщі та країн Балтії, якщо росія продовжить ескалацію. Це прозвучало на тлі відсутності гарантій від США щодо збереження військ у Балтії та скорочення програм Пентагону.

США допоможуть Польщі та країнам Балтії у разі ескалації з боку рф - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що він допоможе у захисті Польщі та країн Балтії у разі продовження ескалації з боку росії. Про це він сказав журналістам перед тим, як вирушив до Аризони, де відбудеться прощання з Чарлі Кірком, передає УНН.

На запитання, чи допоможе він у захисті Польщі та країн Балтії якщо росія продовжить ескалацію, Трамп відповів: "Так, я допоможу".

Доповнення

В липні міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країни Балтії не отримали гарантій від США про збереження присутності американських військ на їхніх кордонах.

Financial Time писало, що адміністрація Дональда Трампа оголосила про поступове згортання програм Пентагону з підготовки та оснащення армій країн Східної Європи, які межують із росією. Це рішення покликане змусити європейських союзників брати на себе більшу частку витрат на власну оборону.

Трамп стверджує, що нібито не проінформований про порушення повітряного простору Естонії російськими літаками, хоча нещодавно казав, що цей інцидент може стати великою проблемою.

Коментуючи ситуацію з дронами рф, які атакували Польщу, Трамп заявив, що російських дронів не повинно було бути у Польщі. Ймовірно, безпілотники вивели з ладу і вони впали на польській території.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Аризона
Ханно Певкур
Пентагон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Естонія
Польща