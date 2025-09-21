США допоможуть Польщі та країнам Балтії у разі ескалації з боку рф - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що він допоможе у захисті Польщі та країн Балтії у разі продовження ескалації з боку росії. Про це він сказав журналістам перед тим, як вирушив до Аризони, де відбудеться прощання з Чарлі Кірком, передає УНН.

На запитання, чи допоможе він у захисті Польщі та країн Балтії якщо росія продовжить ескалацію, Трамп відповів: "Так, я допоможу".

Доповнення

В липні міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країни Балтії не отримали гарантій від США про збереження присутності американських військ на їхніх кордонах.

Financial Time писало, що адміністрація Дональда Трампа оголосила про поступове згортання програм Пентагону з підготовки та оснащення армій країн Східної Європи, які межують із росією. Це рішення покликане змусити європейських союзників брати на себе більшу частку витрат на власну оборону.

Трамп стверджує, що нібито не проінформований про порушення повітряного простору Естонії російськими літаками, хоча нещодавно казав, що цей інцидент може стати великою проблемою.

Коментуючи ситуацію з дронами рф, які атакували Польщу, Трамп заявив, що російських дронів не повинно було бути у Польщі. Ймовірно, безпілотники вивели з ладу і вони впали на польській території.