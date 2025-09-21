Трамп заявив, що не проінформований щодо літаків рф над Естонією
Київ • УНН
Президент США заявив, що не поінформований про порушення повітряного простору Естонії російськими літаками, хоча раніше коментував цей інцидент. Три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 20 вересня, після чого НАТО підняло винищувачі на перехоплення.
Президент Дональд Трамп стверджує, що нібито не проінформований про порушення повітряного простору Естонії російськими літаками, хоча нещодавно казав, що цей інцидент може стати великою проблемою, передає УНН з посиланням на C-SPAN.
Деталі
На запитання журналіста про те, якою буде його відповідь росії через подію в Естонії, Трамп відповів: "Я не проінформований про Естонію".
Проте раніше Дональд Трамп коментував факт вторгнення трьох російських винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії. Він сказав, що йому потрібно це розглянути й незабаром він повідомить більше інформації. Трамп також зазначив, що йому загалом це не подобається.
Не люблю, коли таке стається. Це може стати великою проблемою
Контекст
Інцидент стався вранці 20 вересня. Винищувачі НАТО піднялися на перехоплення, після чого літаки рф залишили територію Естонії.
Уряд країни повідомив, що ініціює консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.