Трамп заявив, що не проінформований щодо літаків рф над Естонією

$41.250.00
48.780.00
ukru
07:39 • 1150 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
05:00 • 13593 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 27275 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 42380 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 41900 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 60627 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 72767 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 59109 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 55015 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 48244 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.1м/с
59%
756мм
Популярнi новини
Заліт російських дронів на територію Польщі: правоохоронці знайшли останній БпЛА - ЗМІ20 вересня, 22:22 • 11926 перегляди
Антиімміграційні протести у Нідерландах: у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією20 вересня, 23:20 • 19660 перегляди
Українські F-16 знищили більшість ракет Х-101 під час нічної атаки рф: Повітряні сили показали ефектні кадриVideo20 вересня, 23:52 • 14268 перегляди
ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід04:19 • 11415 перегляди
У мережу злили особисті дані близько 20 млн українців - нардеп Федієнко 06:10 • 11469 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
05:00 • 13589 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 22646 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 60622 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 72763 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 74551 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Сі Цзіньпін
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Польща
Китай
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 63114 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 74559 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 33943 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 35290 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 37329 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
TikTok
The Guardian
Х-101

Трамп заявив, що не проінформований щодо літаків рф над Естонією

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент США заявив, що не поінформований про порушення повітряного простору Естонії російськими літаками, хоча раніше коментував цей інцидент. Три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 20 вересня, після чого НАТО підняло винищувачі на перехоплення.

Трамп заявив, що не проінформований щодо літаків рф над Естонією

Президент Дональд Трамп стверджує, що нібито не проінформований про порушення повітряного простору Естонії російськими літаками, хоча нещодавно казав, що цей інцидент може стати великою проблемою, передає УНН з посиланням на C-SPAN.

Деталі

На запитання журналіста про те, якою буде його відповідь росії через подію в Естонії, Трамп відповів: "Я не проінформований про Естонію".

Проте раніше Дональд Трамп коментував факт вторгнення трьох російських винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії. Він сказав, що йому потрібно це розглянути й незабаром він повідомить більше інформації. Трамп також зазначив, що йому загалом це не подобається.

Не люблю, коли таке стається. Це може стати великою проблемою

- заявляв Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Контекст

Інцидент стався вранці 20 вересня. Винищувачі НАТО піднялися на перехоплення, після чого літаки рф залишили територію Естонії.

Уряд країни повідомив, що ініціює консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Дональд Трамп
МіГ-31
Естонія