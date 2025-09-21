Трамп заявил, что не проинформирован о самолетах рф над Эстонией

Президент Дональд Трамп утверждает, что якобы не проинформирован о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими самолетами, хотя недавно говорил, что этот инцидент может стать большой проблемой, передает УНН со ссылкой на C-SPAN.

Детали

На вопрос журналиста о том, каким будет его ответ россии из-за происшествия в Эстонии, Трамп ответил: "Я не проинформирован об Эстонии".

Однако ранее Дональд Трамп комментировал факт вторжения трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Он сказал, что ему нужно это рассмотреть и вскоре он сообщит больше информации. Трамп также отметил, что ему в целом это не нравится.

Не люблю, когда такое происходит. Это может стать большой проблемой - заявлял Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Контекст

Инцидент произошел утром 20 сентября. Истребители НАТО поднялись на перехват, после чего самолеты рф покинули территорию Эстонии.

Правительство страны сообщило, что инициирует консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.