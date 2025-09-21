Трамп заявил, что не проинформирован о самолетах рф над Эстонией
Киев • УНН
Президент США заявил, что не проинформирован о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими самолетами, хотя ранее комментировал этот инцидент. Три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 20 сентября, после чего НАТО подняло истребители на перехват.
Президент Дональд Трамп утверждает, что якобы не проинформирован о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими самолетами, хотя недавно говорил, что этот инцидент может стать большой проблемой, передает УНН со ссылкой на C-SPAN.
Детали
На вопрос журналиста о том, каким будет его ответ россии из-за происшествия в Эстонии, Трамп ответил: "Я не проинформирован об Эстонии".
Однако ранее Дональд Трамп комментировал факт вторжения трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Он сказал, что ему нужно это рассмотреть и вскоре он сообщит больше информации. Трамп также отметил, что ему в целом это не нравится.
Не люблю, когда такое происходит. Это может стать большой проблемой
Контекст
Инцидент произошел утром 20 сентября. Истребители НАТО поднялись на перехват, после чего самолеты рф покинули территорию Эстонии.
Правительство страны сообщило, что инициирует консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.