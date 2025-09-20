$41.250.05
Трамп відреагував на вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Президент США Дональд Трамп прокоментував вторгнення трьох російських винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії, заявивши, що йому це не подобається і може стати великою проблемою. Він також повідомив про переговори щодо повернення контролю над авіабазою Баграм в Афганістані.

Президент США Дональд Трамп прокоментував факт вторгнення трьох російських винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії. Про це він повідомив журналістам, передає УНН.

Мені треба це розглянути. Незабаром проведуть брифінг, і я повідомлю більше ввечері чи завтра. Загалом мені це не подобається. Не люблю, коли таке стається. Це може стати великою проблемою

- заявив він.

Окрім цього, він повідомив, що Вашингтон веде переговори з афганською стороною щодо авіабази Баграм. Трамп хоче повернути над нею контроль.

База використовувалася для логістики, розміщення особового складу та авіаударів по позиціях талібів. Американські війська залишили її у 2021 році, а пізніше контроль над нею встановив рух "Талібан".

Нагадаємо

Інцидент стався вранці 20 вересня. Винищувачі НАТО піднялися на перехоплення, після чого літаки рф залишили територію Естонії.

Уряд країни повідомив, що ініціює консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Талібан
НАТО
Вашингтон
Афганістан
Дональд Трамп
МіГ-31
Сполучені Штати Америки
Естонія