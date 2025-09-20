Трамп відреагував на вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії

Президент США Дональд Трамп прокоментував вторгнення трьох російських винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії, заявивши, що йому це не подобається і може стати великою проблемою. Він також повідомив про переговори щодо повернення контролю над авіабазою Баграм в Афганістані.