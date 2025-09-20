$41.250.05
Трамп отреагировал на вторжение российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вторжение трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии, заявив, что ему это не нравится и может стать большой проблемой. Он также сообщил о переговорах по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане.

Трамп отреагировал на вторжение российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал факт вторжения трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Об этом он сообщил журналистам, передает УНН.

Мне нужно это рассмотреть. Вскоре проведут брифинг, и я сообщу больше вечером или завтра. В целом мне это не нравится. Не люблю, когда такое происходит. Это может стать большой проблемой

- заявил он.

Кроме этого, он сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с афганской стороной относительно авиабазы Баграм. Трамп хочет вернуть над ней контроль.

База использовалась для логистики, размещения личного состава и авиаударов по позициям талибов. Американские войска покинули ее в 2021 году, а позже контроль над ней установило движение "Талибан".

Напомним

Инцидент произошел утром 20 сентября. Истребители НАТО поднялись на перехват, после чего самолеты РФ покинули территорию Эстонии.

Правительство страны сообщило, что инициирует консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
