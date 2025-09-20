Трамп отреагировал на вторжение российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вторжение трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии, заявив, что ему это не нравится и может стать большой проблемой. Он также сообщил о переговорах по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане.