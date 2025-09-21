США помогут Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны рф - Трамп

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
12:26 • 5594 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 13201 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 27027 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 35377 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 48336 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 68827 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 78158 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 61518 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 56871 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50011 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
50%
755мм
Популярные новости
Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС21 сентября, 06:03 • 12569 просмотра
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко21 сентября, 06:10 • 18164 просмотра
Трамп думал, что остановить войну рф против Украины будет самой простой задачей21 сентября, 06:46 • 7442 просмотра
Железняк о утечке данных около 20 млн украинцев: старый слив, из старой утечки базы "Дія"21 сентября, 07:23 • 5350 просмотра
российского генерала лапина уволили из армии: какую новую должность он получил10:36 • 3580 просмотра
публикации
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 27029 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 27057 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 68828 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 78158 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 81205 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Израиль
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 66689 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 81205 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 37145 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 37820 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 39689 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social

США помогут Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны рф - Трамп

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Дональд Трамп заявил, что окажет помощь в защите Польши и стран Балтии, если россия продолжит эскалацию. Это прозвучало на фоне отсутствия гарантий от США по сохранению войск в Балтии и сокращению программ Пентагона.

США помогут Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны рф - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поможет в защите Польши и стран Балтии в случае продолжения эскалации со стороны россии. Об этом он сказал журналистам перед тем, как отправился в Аризону, где состоится прощание с Чарли Кирком, передает УНН.

На вопрос, поможет ли он в защите Польши и стран Балтии, если Россия продолжит эскалацию, Трамп ответил: "Да, я помогу".

Дополнение

В июле министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страны Балтии не получили гарантий от США о сохранении присутствия американских войск на их границах.

Financial Time писало, что администрация Дональда Трампа объявила о постепенном сворачивании программ Пентагона по подготовке и оснащению армий стран Восточной Европы, граничащих с Россией. Это решение призвано заставить европейских союзников брать на себя большую долю расходов на собственную оборону.

Трамп утверждает, что якобы не проинформирован о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими самолетами, хотя недавно говорил, что этот инцидент может стать большой проблемой.

Комментируя ситуацию с дронами РФ, которые атаковали Польшу, Трамп заявил, что российских дронов не должно было быть в Польше. Вероятно, беспилотники вышли из строя и упали на польской территории.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Аризона
Ханно Певкур
Пентагон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Эстония
Польша