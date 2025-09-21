США помогут Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны рф - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что окажет помощь в защите Польши и стран Балтии, если россия продолжит эскалацию. Это прозвучало на фоне отсутствия гарантий от США по сохранению войск в Балтии и сокращению программ Пентагона.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он поможет в защите Польши и стран Балтии в случае продолжения эскалации со стороны россии. Об этом он сказал журналистам перед тем, как отправился в Аризону, где состоится прощание с Чарли Кирком, передает УНН.
На вопрос, поможет ли он в защите Польши и стран Балтии, если Россия продолжит эскалацию, Трамп ответил: "Да, я помогу".
Дополнение
В июле министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страны Балтии не получили гарантий от США о сохранении присутствия американских войск на их границах.
Financial Time писало, что администрация Дональда Трампа объявила о постепенном сворачивании программ Пентагона по подготовке и оснащению армий стран Восточной Европы, граничащих с Россией. Это решение призвано заставить европейских союзников брать на себя большую долю расходов на собственную оборону.
Трамп утверждает, что якобы не проинформирован о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими самолетами, хотя недавно говорил, что этот инцидент может стать большой проблемой.
Комментируя ситуацию с дронами РФ, которые атаковали Польшу, Трамп заявил, что российских дронов не должно было быть в Польше. Вероятно, беспилотники вышли из строя и упали на польской территории.