США помогут Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны рф - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поможет в защите Польши и стран Балтии в случае продолжения эскалации со стороны россии. Об этом он сказал журналистам перед тем, как отправился в Аризону, где состоится прощание с Чарли Кирком, передает УНН.

На вопрос, поможет ли он в защите Польши и стран Балтии, если Россия продолжит эскалацию, Трамп ответил: "Да, я помогу".

Дополнение

В июле министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страны Балтии не получили гарантий от США о сохранении присутствия американских войск на их границах.

Financial Time писало, что администрация Дональда Трампа объявила о постепенном сворачивании программ Пентагона по подготовке и оснащению армий стран Восточной Европы, граничащих с Россией. Это решение призвано заставить европейских союзников брать на себя большую долю расходов на собственную оборону.

Трамп утверждает, что якобы не проинформирован о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими самолетами, хотя недавно говорил, что этот инцидент может стать большой проблемой.

Комментируя ситуацию с дронами РФ, которые атаковали Польшу, Трамп заявил, что российских дронов не должно было быть в Польше. Вероятно, беспилотники вышли из строя и упали на польской территории.