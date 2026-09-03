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Міністр оборони Естонії подав у відставку через скандал із оборонними закупівлями для України

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Ганно Певкур залишив посаду після скандалу із закупівлею для України снарядів у індійських компаній. Естонія сплатила їм 70 млн євро авансу.

Міністр оборони Естонії подав у відставку через скандал із оборонними закупівлями для України

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур подав у відставку на тлі скандалу з оборонними закупівлями для потреб України. Про це повідомляє ERR, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в середу стало відомо, що Естонія намагалася придбати для України артилерійські снаряди та сплатила 70 млн євро авансу індійським компаніям, які раніше ніколи не займалися продажем таких боєприпасів.

Як міністр оборони, я, звичайно, повинен визнати, що несу відповідальність за все, що підпорядковується моєму міністерству. ... Керівник повинен мати і мужність, і авторитет, щоб взяти на себе відповідальність. ... Я візьму на себе цю відповідальність, а прем'єр-міністру доведеться знайти нового міністра оборони

- сказав Певкур.

Вказується, що тодішній керівник Центру державних оборонних інвестицій Магнус-Вальдемар Саар заявив, що важливі рішення стосовно закупівель не ухвалювалися без погодження з керівництвом Міноборони. Певкур підтвердив, що не читав відповідних контрактів, хоча Центр державних оборонних інвестицій надавав їх йому.

Хоча міністр не рахує шкарпетки та боєприпаси і не веде переговори щодо контрактів, критика Національного аудиторського управління, що стосується, перш за все, діяльності Сил оборони та Центру оборонних інвестицій, порушує питання політичної відповідальності. Тому я вважаю правильним взяти на себе політичну відповідальність сьогодні за весь оборонний сектор і передати естафету міністра оборони у зручний для прем'єр-міністра час

- зазначив чиновник.

Він запевнив, що робить це "з твердим усвідомленням того, що ми прийняли правильні рішення щодо зміцнення національної оборони".

Додамо, що Певкур обіймав посаду міністра оборони Естонії з 2022 року.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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