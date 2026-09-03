Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандала с оборонными закупками для Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подал в отставку на фоне скандала с оборонными закупками для нужд Украины. Об этом сообщает ERR, информирует УНН.

Отмечается, что в среду стало известно: Эстония пыталась приобрести для Украины артиллерийские снаряды и выплатила 70 млн евро аванса индийским компаниям, которые ранее никогда не занимались продажей таких боеприпасов.

Как министр обороны, я, конечно, должен признать, что несу ответственность за всё, что подчиняется моему министерству. ... Руководитель должен обладать и мужеством, и авторитетом, чтобы взять на себя ответственность. ... Я возьму на себя эту ответственность, а премьер-министру придётся найти нового министра обороны

Указывается, что тогдашний руководитель Центра государственных оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар заявил, что важные решения по закупкам не принимались без согласования с руководством Министерства обороны. Певкур подтвердил, что не читал соответствующие контракты, хотя Центр государственных оборонных инвестиций предоставлял их ему.

Хотя министр не считает носки и боеприпасы и не ведёт переговоры по контрактам, критика Национального аудиторского управления, касающаяся прежде всего деятельности Сил обороны и Центра оборонных инвестиций, поднимает вопрос политической ответственности. Поэтому я считаю правильным взять на себя сегодня политическую ответственность за весь оборонный сектор и передать эстафету министра обороны в удобное для премьер-министра время