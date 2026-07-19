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Великобритания заменит танки Challenger 2 в Эстонии мобильными силами с дронами, учтя опыт ВСУ

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Британия увеличит контингент в Эстонии до 1200 военных, создав мобильные противотанковые силы MAAF с дронами. Решение принято с учетом опыта ВСУ и учений Hedgehog 2025.

Великобритания заменит танки Challenger 2 в Эстонии мобильными силами с дронами, учтя опыт ВСУ

Великобритания изменит формат своего военного присутствия в Эстонии, выведя танки Challenger 2 и заменив бронетанковую группу мобильными противотанковыми силами, оснащенными современным вооружением и беспилотниками. Такое решение принято с учетом опыта войны в Украине и учений Hedgehog 2025, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Согласно новой дорожной карте оборонного сотрудничества, численность британского контингента в Эстонии увеличится с 800 до 1200 военнослужащих. Новые Mobile Anti-Armour Force (MAAF) получат высокомобильную технику, современное вооружение и беспилотники, адаптированные к условиям страны.

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В Defense Express отмечают, что новый формат должен обеспечить более высокую мобильность, живучесть, эффективное управление и более широкое применение разведывательных и ударных беспилотных систем. Важную роль также будет играть цифровая штабная система Asgard на базе искусственного интеллекта, которую протестировали во время учений Hedgehog в 2025 году.

Украинский опыт стал одним из ключевых факторов изменений

Во время учений Hedgehog с участием около 16 тысяч военных из 12 стран НАТО и Украины украинские операторы дронов совместно с эстонскими военными условно "уничтожили" два батальона противника за один день.

Как отмечает издание, Великобритания продолжает менять свою военную доктрину, переходя от тяжелых механизированных подразделений к более мобильным формированиям с широким использованием беспилотных и автономных систем.

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Степан Гафтко

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