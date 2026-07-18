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GROUND FORCE начала восстановительный ремонт тяжелых двигателей для техники Сил обороны

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Компания GROUND FORCE начала восстановительный ремонт двигателей Hummer, Ford, Detroit Diesel и Caterpillar. За полтора года специалисты восстановили и передали военным несколько десятков двигателей.

GROUND FORCE начала восстановительный ремонт тяжелых двигателей для техники Сил обороны

Производственно-инжиниринговая группа GROUND FORCE запустила направление восстановительного ремонта тяжелых поршневых двигателей для крупнотоннажной, специальной и колесной техники Сил обороны Украины. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Компания принимает в ремонт двигатели Hummer, Ford, Detroit Diesel и Caterpillar, которые чаще всего используются на военной технике. Направление работает уже более полутора лет, за это время специалисты восстановили, испытали и передали военным несколько десятков двигателей, а выполненные работы получили одобрительные отзывы госзаказчиков.

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В GROUND FORCE отмечают, что запуск направления стал ответом на дефицит мощностей по ремонту тяжелых двигателей, который возник из-за значительного роста государственных заказов. Из-за перегрузки специализированных предприятий военная техника нередко простаивает неделями или месяцами в ожидании ремонта.

Полный цикл ремонта и собственная логистика

Компания обеспечивает полный цикл работ - от восстановления двигателей до поставки оригинальных запчастей, узлов и агрегатов через собственную логистическую сеть, что, по ее оценке, позволяет сократить время возвращения техники в строй.

В GROUND FORCE подчеркивают, что ремонт тяжелых дизельных двигателей требует специализированного оборудования, постоянного запаса комплектующих и квалифицированных мотористов, имеющих опыт работы с иностранной военной техникой.

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Степан Гафтко

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