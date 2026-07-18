Украине уже стоит искать замену самолетам Saab 340 AEW, которые могут служить до 2030 года – Defense Express

Украине уже сейчас стоит начать поиск замены самолетам дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW, поскольку они могут оставаться в строю ориентировочно до 2030 года. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, аналогичные самолеты эксплуатирует Польша, которая приобрела подержанные Saab 340 AEW после их службы в Швеции и ОАЭ. Оперативный командующий польских Военно-воздушных сил Иренеуш Новак заявил, что эти самолеты планируют использовать до 2030 года, поэтому Варшава уже ведет переговоры о закупке их преемников.

Как отмечает Defense Express, предназначенные для Украины Saab 340 AEW были изготовлены в 1996 году, тогда как польские – в 1997–1998 годах. Поэтому вопрос их будущей замены для Киева является даже более актуальным. В то же время официального подтверждения о поступлении этих самолетов в состав Воздушных сил Украины до сих пор нет.

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Среди возможных преемников польских Saab 340 AEW издание называет E-2D Advanced Hawkeye от Northrop Grumman, E-7 Wedgetail от Boeing и GlobalEye от Saab.

По мнению Defense Express, для Украины именно GlobalEye является одним из наиболее перспективных вариантов благодаря более простому переходу с Saab 340 AEW, а также совместимости со шведскими истребителями Gripen и французскими Rafale. Издание также отмечает, что GlobalEye выбран европейским сегментом НАТО в качестве замены американским самолетам E-3 Sentry.

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