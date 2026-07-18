Украине уже стоит искать замену самолетам Saab 340 AEW, которые могут служить до 2030 года – Defense Express

$44.620.1351.160.10
ukenru
17 июля, 18:34 • 10484 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
17 июля, 16:55 • 25699 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
17 июля, 16:35 • 22730 просмотра
Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
17 июля, 15:34 • 21790 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
17 июля, 14:53 • 23694 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
17 июля, 13:54 • 27431 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
17 июля, 12:08 • 22607 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
17 июля, 11:19 • 28110 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
17 июля, 11:18 • 22466 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
17 июля, 11:00 • 20111 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
0м/с
78%
748мм
Популярные новости
Экс-министр экономики Соболев будет работать в ОП17 июля, 17:56 • 3976 просмотра
В Генштабе опровергли информацию, что военным запретили участвовать в протестах и общаться с медиа17 июля, 18:08 • 3194 просмотра
В Китае из-за оползня погибли по меньшей мере 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести17 июля, 18:20 • 3758 просмотра
Зеленский назначил Поклада и.о. главы СБУ17 июля, 18:47 • 2658 просмотра
"Приглашение принято" - Эрлинг Холанд ответил Тому Холланду после "вирусного" предложения поужинатьVideo17 июля, 19:09 • 5192 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 15442 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 27431 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 37848 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 44097 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 50001 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Кир Стармер
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Польша
Испания
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 13183 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 16021 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 12565 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 30997 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 31283 просмотра
Актуальное
Фильм
Grumman E-2 Hawkeye
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale
Техника

Украине уже стоит искать замену самолетам Saab 340 AEW, которые могут служить до 2030 года – Defense Express

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Украине стоит начать поиск замены самолетам Saab 340 AEW, которые могут служить до 2030 года. Польша уже ведет переговоры о закупке преемников.

Украине уже стоит искать замену самолетам Saab 340 AEW, которые могут служить до 2030 года – Defense Express

Украине уже сейчас стоит начать поиск замены самолетам дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW, поскольку они могут оставаться в строю ориентировочно до 2030 года. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, аналогичные самолеты эксплуатирует Польша, которая приобрела подержанные Saab 340 AEW после их службы в Швеции и ОАЭ. Оперативный командующий польских Военно-воздушных сил Иренеуш Новак заявил, что эти самолеты планируют использовать до 2030 года, поэтому Варшава уже ведет переговоры о закупке их преемников.

Как отмечает Defense Express, предназначенные для Украины Saab 340 AEW были изготовлены в 1996 году, тогда как польские – в 1997–1998 годах. Поэтому вопрос их будущей замены для Киева является даже более актуальным. В то же время официального подтверждения о поступлении этих самолетов в состав Воздушных сил Украины до сих пор нет.

Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17.07.26, 16:54 • 27440 просмотров

Среди возможных преемников польских Saab 340 AEW издание называет E-2D Advanced Hawkeye от Northrop Grumman, E-7 Wedgetail от Boeing и GlobalEye от Saab.

По мнению Defense Express, для Украины именно GlobalEye является одним из наиболее перспективных вариантов благодаря более простому переходу с Saab 340 AEW, а также совместимости со шведскими истребителями Gripen и французскими Rafale. Издание также отмечает, что GlobalEye выбран европейским сегментом НАТО в качестве замены американским самолетам E-3 Sentry.

От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15.07.26, 18:55 • 111867 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Boeing 737 AEW&C
Dassault Rafale
Grumman E-2 Hawkeye
Боинг
Saab JAS 39 Gripen
Northrop Grumman
НАТО
Варшава
Швеция
Объединенные Арабские Эмираты
Украина
Киев
Польша