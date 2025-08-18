Boeing 737 AEW&C

$
41.34
↓
0.11
€
48.31
↓
0.13
uk
en
ru
19:57 • 10749 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34 • 22615 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 20665 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 17262 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 28421 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 74975 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 47679 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 74638 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 47513 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 131891 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Рубрики
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив
Следите за нами
Погода
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Николаев
Запорожье
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Ивано-Франковск
Тернополь
+14°
1.3м/с
71%
751мм
Популярные новости
Мобилизованный порезал себя в ТЦК Киева: реакция центра не заставила себя ждать
18 августа, 13:13 • 12765 просмотра
Это мощное, дальнобойное оружие: Шмыгаль о новой украинской ракете "Фламинго"
18 августа, 13:32 • 10634 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа
18 августа, 16:07 • 44973 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"
17:45 • 11077 просмотра
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом
21:48 • 9176 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 74975 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 74638 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло
18 августа, 10:51 • 116070 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул
18 августа, 09:00 • 133668 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 131891 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
Реклама
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"
17:45 • 11104 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
17 августа, 11:21 • 74950 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
17 августа, 07:47 • 66674 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов
16 августа, 07:05 • 99355 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
16 августа, 03:37 • 85001 просмотра
Актуальное
Financial Times
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
Твиттер
Старлинк
Теги
Другое
Boeing 737 AEW&C
Новости по теме